Hamburg. Zum Ende der kommenden Woche werden sich die Hamburger an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen müssen: Am Donnerstag wird es anlässlich der in Hamburg stattfindenden Konferenz der Umweltminister erneut eine Sternfahrt von Landwirten mit ihren Treckern geben.

Betroffen ist zunächst das Zentrum der Stadt. Trecker werden zur Mittagszeit im Konvoi von der Wedeler Landstraße, von der Holsteiner Chaussee und von der Wentorfer Straße nach Hamburg kommen und bis zum Gänsemarkt fahren. Es wird mit der Teilnahme von mehreren Hundert Fahrzeugen gerechnet.

Polizei befürchtet Straßenblockaden

Bereits im Oktober waren Landwirte mit rund 350 Treckern in die Hamburger Innenstadt gefahren. Das hatte für Aufmerksamkeit, aber auch für ein Verkehrschaos gesorgt. Die Hochbahn hatte sogar den Zugverkehr der U3 ab Berliner Tor in die City einstellen lassen. Der Grund: Die Trecker-Kolonne fuhr auch über den unter der Mönckebergstraße verlaufenden U-Bahn-Tunnel. Die Fahrzeuge, so die Befürchtung, seien zu schwer für die Kon­struktion.

Die Umweltministerkonferenz, bei der Hamburg den Vorsitz hat, findet von Mittwoch bis Freitag in der Hansestadt statt. Am Freitag, 15. November, wird am Mittag erst die "Fridays for Future"-Bewegung in St. Georg demonstrieren. Von dort wird sich ein Aufzug durch die Innenstadt bewegen. Die Polizei befürchtet, dass es danach zu Aktionen, beispielsweise Straßenblockaden, kommen wird.

Nachmittags demonstrieren auch Linke

Am späten Freitagnachmittag macht zudem ein linkes Bündnis gegen das neue Polizeigesetz mobil. Dieser Aufzug wird ebenfalls durch die Innenstadt verlaufen. Dort werden auch militante Linke erwartet. Bei beiden Demonstrationen rechnen die Anmelder mit jeweils rund 1000 Teilnehmern. Die Polizei wird mit einem Großaufgebot die Demonstrationen begleiten.

Neben der gesamten Bereitschaftspolizei werden vermutlich auch Beamte der Alarmabteilungen im Einsatz sein, die aus Polizisten der Hamburger Wachen bestehen. Die Polizisten werden sich in Fahrzeugkolonnen zu den Demonstrationsorten bewegen oder ihre Mannschaftswagen während verlegen. So wird es nicht nur durch die Aufzüge selbst, sondern auch durch die Fahrzeugkolonnen der Polizei erhebliche Behinderungen für den Fahrzeugverkehr geben.