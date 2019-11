Hamburg. Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Dulsberg am Sonntag (3. November) hat die Polizei jetzt einen Mann festgenommen. Der 20-Jährige steht im Verdacht, am späten Sonntagabend einen anderen 20-Jährigen am Gravensteiner Weg mutmaßlich mit einem Messer verletzt zu haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen trafen die beiden miteinander bekannten 20-Jährigen an dem Abend zeitnah zweimal aufeinander. Beim ersten Aufeinandertreffen habe der Tatverdächtige mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in Richtung des Geschädigten gefeuert. Hierbei blieb dieser unverletzt.

Der Tatverdächtige floh dann zunächst vom Tatort. Beim zweiten Aufeinandertreffen war der Tatverdächtige in Begleitung eines 19-Jährigen. Dieses Mal war der Mann offenbar mit einem Messer bewaffnet. Hiermit verletzte er den Geschädigten am Ohr und flüchtete anschließend erneut.

Mann ist in Untersuchungshaft

Nach umfangreichen Ermittlungen wurde der junge Mann als Tatverdächtiger identifiziert und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten unter anderem Zubehör einer Schreckschusswaffe. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind gegenwärtig noch unklar.