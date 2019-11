Hamburg. Wegen eines Feuerwehreinsatzes fahren die U-Bahnen im Norden Hamburgs am Dienstagnachmittag eingeschränkt. An der Station Kellinghusenstraße brennt eine Bahnanlage, teilte die Feuerwehr gegen 15.45 Uhr auf Anfrage mit. Es seit offenbar ein Kabel im Gleisbett in Brand geraten.

Der Zwischenfall an dem Knotenpunkt der U-Bahnen behindert den Verkehr auf mehreren Strecken.

So fahren die Bahnen der Linien U3 und U1 nur eingeschränkt. Betroffen sind etwa die Strecken zwischen Schlump und Barmbek sowie der Abschnitt zwischen Ohlsdorf und Stephansplatz.

Die Bahn forderte Ersatzverkehre an. Wie lange der Feuerwehreinsatz dauern wird, ist noch ungewiss.