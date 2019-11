Hamburg. Der Umzug in ein Pflegeheim bedeutet für alte Menschen einen enormen Einschnitt. Dabei geht es vor allem um die Aufgabe des eigenständigen Lebens in einer Wohnung oder in einem Haus. Verbunden ist damit oft auch die Sorge, im Alter zum Sozialfall zu werden, wenn die eigene Rente, das eigene Vermögen, nicht reicht.

In Zukunft könnte dieses Schicksal noch deutlich mehr Pflegebedürftigen drohen. Die überfälligen Schritte, Heime besser zu machen – dazu gehört mehr Personal, bessere Bezahlung der Pflegekräfte, aber auch die Befreiung vom Schulgeld für angehende Altenpfleger –, macht die stationäre Pflege deutlich teurer. Laut eines Gutachtens des Pflegewissenschaftlers Prof. Heinz Rothgang (Bremen) droht in den kommenden fünf Jahren ein Kostenanstieg von fünf Milliarden Euro. Für Heimbewohner würde damit allein der Pflegeanteil um 500 Euro im Monat steigen. Schon jetzt zahlt jeder Hamburger Pflegeheimbewohner nur für die Pflege im Schnitt 657 Euro im Monat (Bundesdurchschnitt 662 Euro). Mit den Kosten für Unterkunft und Verpflegung könnte der Gesamteigenanteil von derzeit 2089 Euro für Hamburger Heimbewohner (Bundesschnitt 1900 Euro) auf fast 2600 Euro steigen.

Senatorin will mittelfristig den Eigenanteil einfrieren

„Diesen Kostenanstieg können wir den Pflegebedürftigen nicht aufbürden“, sagt Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks. Auf drei Wegen will sie Heimbewohner entlasten. Als Sofortmaßnahme soll über einen Steuerzuschuss von 1,8 Milliarden Euro im Jahr an die Pflegeversicherung der Eigenanteil um 200 Euro im Monat sinken, damit wäre er auf dem Stand von 2017.

Mittelfristig will die Senatorin den Eigenanteil einfrieren, um zu verhindern, dass mit besserer und damit teuerer Pflege die Heimbewohner immer mehr zahlen müssen. Denkbar ist für sie auch, dass der Eigenanteil auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt wird. Denn je länger ein Bewohner im Heim lebt, umso größer wird die Gefahr, dass sein Vermögen (etwa durch den Verkauf der Immobilie) aufgebraucht wird. Denn dann müssen entweder die Angehörigen zahlen – oder eben das Sozialamt.

Beratung der Gesundheitsminister am 11. November

Prüfer-Storcks setzt sich zudem dafür ein, dass es auch einen Arbeitgeberbeitrag für die Pflegeversicherung für geringfügig Beschäftigte gibt, ähnlich wie in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Für diese Maßnahmen müsste der Steuerzuschuss erhöht werden, noch ist die Pflegeversicherung die einzige Sozialversicherung, die ohne einen Steuerzuschuss auskommen muss.

Am 11. November will Prüfer-Storcks mit ihren Ministerkollegen aus den anderen Bundesländern beraten, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist ebenfalls dabei. Im Sommer waren die SPD-regierten Länder mit einer entsprechenden Bundesrats-Initiative am Widerstand der CDU-regierten Länder gescheitert. Diesmal dürften die Chancen besser stehen. Schließlich wächst in allen Kommunen die Sorge, dass die Sozialämter immer mehr Heimkosten übernehmen müssen.