Hamburg. Der dritte Versuch von AfD-Gründer und Ökonom Bernd Lucke, seine Vorlesung in Makroökonomik II an der Universität Hamburg zu halten, stand unter massivem Polizeischutz. Das Gelände an der Jungiusstraße wurde am Mittwoch komplett abgesperrt. Eine Hundertschaft der Polizei umringte das Gebäude in voller Schutzmontur, während Sicherheitspersonal am Eingang kontrollierte, wer für die Lehrveranstaltung angemeldet war. Nur die knapp 300 eingeschriebenen Studenten hatten Zugang. Der Professor selbst ist offenbar durch einen Hintereingang in den Hörsaal gelangt.

Auch innerhalb des Gebäudes waren weitere Sicherheitsleute im Einsatz, hieß es. Nach Abendblatt-Informationen hatte die Vorlesung um 12.25 Uhr noch nicht begonnen, obwohl der Start für 12 Uhr angesetzt war. Die Sicherheitsvorkehrungen waren offenbar so streng, dass auch ein Lieferant, der Toilettenpapier in das Gebäude bringen sollte, unverrichteter Dinge wieder abziehen musste.

Es war bereits der zweite Ortswechsel der Lehrveranstaltung: Nachdem die erste Vorlesung im Uni-Hauptgebäude an der Edmund-Siemers-Allee stattfinden sollte und die zweite im Gebäude der Erziehungswissenschaften auf dem Campus, wurde der dritte Termin in den Otto-Stern-Hörsaal des Fachbereichs Physik gelegt.

Davor hatten sich auch Demonstranten mit einem Banner platziert, auf dem es hieß: "Man wird ja wohl noch sagen dürfen ... Dass die Gleichsetzung von 'Judensau' und 'Nazischwein' Holocaust-Relativierung ist!" Es ist eine Anspielung auf Luckes umstrittene Äußerungen nach seiner geplatzten Vorlesung vor zwei Wochen.

Der Ökonom war bei der ersten Vorlesung nach seiner Rückkehr an die Uni Hamburg als „Nazi-Schwein“ beschimpft, körperlich bedrängt und am Reden gehindert worden. Im Podcast des Journalisten Gabor Steingart zog Lucke dann Parallelen zwischen seiner Situation bei der lautstark verhinderten Vorlesung und der Art, wie Juden im „Dritten Reich“ in Deutschland behandelt wurden. Eine Woche darauf musste er seine zweite Vorlesung nach 42 Minuten abbrechen, weil etwa 30 Demonstranten in den Hörsaal eindrangen.

Lucke fordert Disziplinarverfahren gegen sich selbst

Für die zweite Vorlesung hatte die Universität private Sicherheitsdienste beauftragt. Universitäten seien aber "nicht in der Lage, Forschung und Lehre gegen gewaltsamen Widerstand zu verteidigen“, teilte die Universität dann mit und bat um zusätzlichen Polizeischutz für Bernd Lucke – dieser Forderung kam die Polizei nun nach.

Derweil hat Lucke in einem von der Wochenzeitung "Die Zeit" moderierten Streitgespräch ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst gefordert. Damit wolle er beweisen, dass er stets aus innerer Überzeugung und aktiv für die Verfassung eingetreten sei, sagte der 57-Jährige.

Uni Hamburg bietet Ersatzvorlesung Makroökonomik II an

Damit die Lehre für VWL-Sudenten in der Disziplin gesichert ist, soll es ab kommender Woche eine zusätzliche Lehrveranstaltung „Makroökonomik II“ mit einer anderen Dozentin geben, hatte die Uni Hamburg am Dienstag mitgeteilt. Dies werde den „zahlreichen verängstigten Studierenden“ ein „Lernen unter unbehelligten Umständen ermöglichen“, hieß es in einer Mitteilung.

Nach massiven Störungen der bisherigen Vorlesungen von Lucke sollen die Vorfälle am 13. November in einer außerplanmäßigen Sitzung des Wissenschaftsausschusses besprochen werden. Eine solche Sitzung hatten in der vergangenen Woche die Bürgerschaftsfraktionen von CDU und FDP beantragt. Auch die rot-grünen Regierungsfraktionen und die AfD-Fraktion hatten sich dafür ausgesprochen.