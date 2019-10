Hamburg. Es geschah im Pferdestall. Eigentlich ein Sehnsuchtsort vieler Mädchen, die sich für Ponys und Pferde begeistern, die möglichst viel Zeit in der Nähe ihrer Lieblingstiere verbringen wollen, beim Reiten, mit der Pflege der Vierbeiner. Doch für Annika M. soll ein Aufenthalt im Reitstall nun mit bösen Erlebnissen verknüpft sein. Wurde die 13-Jährige in einer Pferdebox sexuell missbraucht?

Das ist der Vorwurf, der jetzt einen 40-Jährigen vor das Amtsgericht gebracht hat. Kazimierz S., der als Stallhelfer auf einem Reiterhof in Billstedt arbeitete, ist angeklagt, im Juli vergangenen Jahres in einer leeren Pferdebox einer damals 13-Jährigen unter anderem in die Hose gegriffen und sie oberhalb des BH an der Brust geküsst zu haben. Er kenne die Jugendliche und habe auch mit ihr in der Pferdebox auf einem Strohballen gesessen, erzählt der Angeklagte.

Kameradschaftlich gegenseitig geschubst

Sie hätten sich auf kameradschaftliche Art gegenseitig geschubst, dabei habe er sie wohl auch berührt. Und es könne auch sein, dass er ihr einen Kuss gegeben habe, zur Begrüßung und auf die Wange. Sexuelle Handlungen habe er nicht an ihr vorgenommen, beteuert der 40-Jährige. Plötzlich sei der Vater der 13-Jährigen zum Stall gekommen und habe ihn „mit einem Stück Rohr anzugreifen versucht“, erzählt Kazimierz S. „Dann kam die Polizei.“ Die Jugendliche sagt unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Und ein guter Freund von ihr, ein 19-Jähriger, schildert vor Gericht, er habe seinerzeit den 40-Jährigen und die Jugendliche in der Pferdebox eng zusammensitzen sehen. Dann habe der Mann ihn losgeschickt, um etwas zu trinken zu holen.

„Als ich zurückkam, wirkte sie plötzlich sehr schüchtern.“ Wenig später habe Annika M. ihm weinend erzählt, dass der Mann sie am Rücken angefasst und geküsst hat. „Das habe ich auch gesehen. Sie erzählte auch, er habe sie an der Brust angefasst.“ Der Prozess wird fortgesetzt.