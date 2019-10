Hamburg. Es sah aus, wie eine brutale Messerattacke am Sievekingplatz. Am Dienstagmorgen kurz nach 9 Uhr wankte ein 55-Jähriger in den Eingangsbereich des Hamburger Landgerichts. Er hatte eine Messerverletzung. Polizei und Notarzt rückten an. Wenig später kam ein Verdacht auf, den die Polizei immer weiter erhärtete: Der Mann hatte sich die Wunde, eine etwa drei Zentimeter tiefe Verletzung, selbst beigebracht. Offenbar wollte er so eine Berufungsverhandlung verzögern.

Der Mann mit der Messerverletzung ist Rechtsanwalt. Ein Schöffengericht hatte ihn im Januar dieses Jahres zu drei Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe wegen Untreue verurteilt. Zusätzlich verhängte das Gericht ein fünfjähriges Berufsverbot. Beide Entscheidungen hatte der 55-Jährige jetzt in der Berufungsverhandlung anfechten wollen.

Richterin hatte vorsorglich Arzt dazu gerufen

In dem Prozess ging es um viel Geld. Das Amtsgericht hatte es als erwiesen angesehen, dass der Anwalt Erbschaften veruntreut habe. Im einen Fall war es der Verein SOS-Kinderdorf, dem eine Dame 232.000 Euro hatte vermachen wollen. In einem anderen Fall hatte ein Mann sein Pflichtteil von gut 270.000 Euro aus einem Erbe bekommen sollen. Doch die mehr als 503.000 Euro, die Anwalt Peter D. an seine Mandanten hätte weiterleiten müssen, hat der 55-Jährige, davon war das Gericht überzeugt, für sich behalten. Man könne nur spekulieren, sagte der Richter damals in der Urteilsbegründung, warum der Anwalt so viel Geld gebraucht habe, „dass eine halbe Million Euro versickert ist“.

Zu den Vorwürfen hatte der Anwalt sich an keinem der drei Verhandlungstage geäußert. Vielmehr hatte er versucht, wegen angeblicher Krankheit dem Verfahren zu entgehen. Einmal war er bühnenreif vom Stuhl gerutscht, ein anderes Mal hatte er sich einer Amtsarzt-Untersuchung entziehen wollen, indem er sich in seiner Wohnung verbarrikadierte und unter einem Tisch verkroch. Erstaunlich war dabei, dass er parallel zu diesem Prozess in einem anderen Verfahren als Verteidiger auftrat – und dort vor dem Schwurgericht jeweils kurz vor und kurz nach seiner vorgeblichen Verhandlungsunfähigkeit putzmunter im Gerichtssaal saß.

Die zuständige Richterin hatte offenbar mit „Sperenzchen“ des Angeklagten gerechnet. Sie hatte bereits einen Arzt zur Verhandlung bestellt. Sollte sich endgültig herausstellen, dass der 55-Jährige sich die Verletzung selbst beibrachte, wird die Berufung verworfen.