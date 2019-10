Hamburg. Es ist ein Albtraum für beide Seiten. Für den Angeklagten, der sich, wie er unter Tränen erklärte, „in der Anklageschrift gar nicht wiedererkannt hat“, und für die Rettungssanitäter und Polizisten, die monatelang fürchten mussten, mit HIV infiziert worden zu sein.

Am Dienstag wurde vor dem Amtsgericht Hamburg Mitte der Fall des Simon-Philipp J. (32) verhandelt, der in einem noch zu klärenden Zustand zwischen Himmel und Erde wie aus dem Nichts auf zwei Rettungssanitäter losging und anschließend noch drei Polizisten an ihre Leistungsgrenzen führte. Die Sanitäter hatten ihn zunächst als hilflose Person eingestuft und wollten ihm, der nach einem Gelage bäuchlings in seinem Erbrochenen lag, aufhelfen und ins Leben zurückbringen. Das misslang gründlich. J. wird gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zur Last gelegt. In Rede steht ein Strafrahmen zwischen drei Monaten und zehn Jahren.

Mix aus Alkohol und Tabletten nicht mehr gewachsen

Nach zwei Tagen auf dem Christopher Street Day am 4. und 5. August 2018 will der nach eigenen Angaben „cleane“ J. mit Bekannten aus der Gehörlosengruppe gefeiert haben, bis er zwischen 2 und 2.30 Uhr vor der Bar Gugu in der Rathausstraße dem konsumierten Mix aus Alkohol und Tabletten nicht mehr gewachsen war. Vor der Kneipe begab er sich in die Horizontale. Sein Kollege rief den Rettungswagen.

Die Sanitäter fanden ihn gegen 2.44 Uhr „nicht ansprechbar“ und versuchten routinemäßig, Kontakt herzustellen. Klare Ansprache, im Hintergrund das bunte Fahrzeug mit blinkendem Blaulicht. Dann leichtes Rütteln an der Schulter. Nichts. Mit offenen Augen soll der Angeklagte dagelegen und keine nennenswerte Regung gezeigt haben, sagten die Rettungssanitäter A. und H. aus. Dann wies der Bekannte des Angeklagten die Sanitäter auf die Schwerhörigkeit von J. hin.

Angeklagter leidet unter Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

Ohne Geräte höre er fast nichts, und ab einem gewissen Alkoholpegel ziehe J. seine Geräte aus der Ohrmuschel. Weil die Verbindung seiner Pillen mit dem Alkohol die Geräusche verzerre und unerträglich werden lasse, erklärt der Angeklagte der Richterin. J. leidet zusätzlich unter einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und nimmt regelmäßig Ritalin. Auch dann, wenn er Alkohol trinkt. Eine absolut unverträgliche Kombination, die laut Einar von Harten, Anwalt der Nebenklage, über starke Wahrnehmungsverzerrungen hinaus bis hin zu Bewusstseinsveränderungen führen kann. J. selbst will seine Taten nicht erinnern können.

Die Sanitäter der Feuerwehr konnten es auch 14 Monate nach der Tat noch genau. Den Versuch, ihm die Hörgeräte einzusetzen habe der Angeklagte noch träge abgewehrt. Dann sei er plötzlich blitzschnell aufgesprungen und wie eine Furie auf A. losgegangen. Es hagelte Tritte und Fausthiebe. Der konsternierte A. versuchte, den Angreifer abzuhalten, doch der verbiss sich in die rechte Hand des Sanitäters und ließ nicht mehr los. „Abartig“, sagte A. Als der zweite Sanitäter helfend eingriff, wandte sich der Angeklagte dem neuen vermeintlichen Gegner zu. „Er hatte die Augen weit aufgerissen, sein Blick war irre“, sagte H. Er konnte die Arme greifen, doch der völlig entrückte Angreifer verbiss sich in der Brust des H., der wegen der sommerlichen Temperaturen nur ein T-Shirt trug und schnell zu bluten anfing. Schließlich brachten die beiden Sanitäter J. zu Boden und konnten seine Hände fixieren, es kehrte so etwas wie Ruhe ein. Die Männer setzten einen Notruf ab.

Bis ins Behandlungszimmer beschimpfte J. Sanitäter und Beamte

Doch kurz nach Eintreffen der Polizei wurde der Angeklagte „wieder rege“, wie der Polizeibeamte B. aussagte. Mit vereinten Kräften wurden J. zwar Handschellen angelegt, er bäuchlings auf die Trage verfrachtet und dort zusätzlich fixiert. Trotzdem gelang es J. auf der Fahrt ins Krankenhaus, sich in einer kaum erklärlichen Kraftanstrengung aus der Fixierung zu lösen und auf der Trage zu drehen. Unter wilden Flüchen bearbeitete J. das Inventar des Rettungswagens.

Fahrer H. bemerkte im Rückspiegel „Trubel“ und fuhr rechts ran. Polizist B. legte sich über den Angeklagten, um ihn herunterzudrücken. J. biss ihm in den Handballen. Im Gerangel stürzte J. samt Trage auf den Boden und begann, aus Mund oder Nase zu bluten, genau ließ sich das im Prozess nicht feststellen. Jetzt begann er zu spucken. Bis ins Behandlungszimmer beschimpfte J. Sanitäter und Beamte und spuckte sie immer wieder mit blutigem Speichel an. „Ich habe Aids! Ich stecke euch alle an!“

Am Morgen nach der Tat brachte ein Anruf Gewissheit. Der Angeklagte hatte nicht nur 1,9 Promille, er ist auch tatsächlich HIV-positiv. Die Beamten wurden ins Institut für Rechtsmedizin zitiert. Sie besprachen sich mit den Experten und entschieden sich für eine HIV- Prophylaxe. Das Ansteckungsrisiko ist aus Expertensicht zwar vergleichsweise gering. Aber es besteht, wenn Blut oder Körpersekrete des Infizierten auf offene Wunden bei den Opfern stoßen. Entsprechend groß war die Verunsicherung bei den Helfern. Vier Wochen lang nahmen sie Tabletten, nach sechs Monaten folgte der entscheidende Bluttest. Alle sind davongekommen. Der Prozess wird fortgesetzt.