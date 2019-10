Hamburg. Ein verletzter Mann hat sich am Dienstag mit letzter Kraft in das Landgericht am Sievekingplatz geschleppt: Der Unbekannte hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Verletzung durch einen Messerstich im Oberkörper. Im Gebäude sei er dann zusammengebrochen. Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht.

Die Polizei leitete sofort eine umfangreiche Fahndung nach dem Täter ein. Mit zahlreichen Streifenwagen und einem Hubschrauber suchten die Beamten den Verdächtigen im gesamten Innnenstadtbereich.

Auch der Polizeihubschrauber war am Dienstag im Einsatz.

Foto: André Zand-Vakili

Bahnen fuhren nicht

Wegen des Polizeieinsatzes war auch der Bahn- und Busverkehr in der City behindert. Die U-Bahnen fuhren Stationen rund um das Gericht nicht mehr an. Auch der Fernverkehr im Dammtorbahnhof wurde gestoppt.

Gegen 11 Uhr war die Sperrung aber wieder aufgehoben worden. Ob der oder die Täter gefasst wurde, konnte die Polizei gegen 11.15 Uhr noch nicht sagen.