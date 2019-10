Hamburg. Als Gerd Rindchen das Umschlagbild seines Werks sah, war er nicht glücklich. „Genussmenschen“ stand auf dem Titel – und der vielfach ausgezeichnete Weinhändler fremdelte. Irgendwie klang das zu beliebig.

„Genusshelden“, sagte Rindchen zu seinem Verleger Steffen Herrmann, würde doch viel besser passen. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass kein Wort durch die Journalistensprache so gelitten hat wie der Begriff Held. Ein Schuss im rechten Moment auf dem Fußballfeld reicht inzwischen, um mit diesem Prädikat geadelt zu werden.

Für Gerd Rindchen sind die Protagonisten seines Werks allesamt Helden

Und doch konnte es für eben dieses Buch keinen besseren Titel geben. Denn für Rindchen sind die Protagonisten seines Werks allesamt Helden. Weil sie mit einer Leidenschaft für eine Sache brennen, die in dieser Fast-Food-Zeit wichtiger denn je ist: gesundes und leckeres Essen, ergänzt mit vortrefflichen Getränken.

30 Genusshelden stellt Rindchen in seinem Buch vor, optisch vortrefflich von Eva Häberle, Nicole Keller und Oliver Schumacher ins rechte Bild gesetzt. Die Wucht der Fotos erschließt sich schon beim flüchtigen Blättern.

In gewisser Weise sind alle Genusshelden ein bisschen Rindchen

Manche Genusshelden gehören seit Jahren zu seinen Wegbegleitern. Und in gewisser Weise sind sie alle ein bisschen Rindchen. In positiver Hinsicht verrückt.

Etwa die Familie Quast, die in nunmehr fünfter Generation Fleischwaren im Alten Land räuchert. Kein Computer steuert den Reifeprozess, die Quasts machen alles von Hand. Deshalb wohnen sie auch auf dem Firmengelände, um bei jedem Wetterumschwung die Räucherklappen neu justieren zu können.

Oder Thomas Effenberger, der als Deutschlands jüngster Bäckergeselle 1984 eine marode Backstube an der Rutschbahn übernahm, bis zu 140 Arbeitsstunden pro Woche für den Aufbau seiner Biobäckerei schuftete.

Gerd Rindchen erzählt in seinem Buch auch die Geschichten des Scheiterns

Rindchen erzählt auch die Geschichten des Scheiterns, etwa von Frank Brüdigam, der sich mit einem Café in Eppendorf wirtschaftlich eine blutige Nase holte und nun mit großem Erfolg Restaurants in Eimsbüttel und im idyllischen Dorf Kaaks (Kreis Steinfurt) führt.

Brüdigam wie Effenberger zeigten wie andere Genusshelden am Sonntag Kostproben ihres Könnens bei der Party zum Verkaufsstart des Buchs im Chinesischen Teehaus Yu Garden an der Feldbrunnenstraße. Gemessen an den Reaktionen („Man, ist das lecker“) kann Rindchens Buch nur ein Erfolg werden.

Den Ort für seine Veranstaltung wählte Rindchen mit Bedacht. Denn ab Januar werden Qiuyi Chen (früher Red Chamber, Nähe Rathaus) und seine Crew das Chinesische Teehaus, seit zwei Jahren wegen eines Renovierungsstaus geschlossen, wieder mit Leben erfüllen. Auch Qiuyi Chen gehört wie sein Bruder Julian zu den „Genusshelden“.

Das Buch, das vom Junius Verlag und dem Abendblatt gemeinsam herausgebracht wird, enthält insgesamt 30 Porträts sowie ebenso viele Rezepte. Es hat 144 Seiten, kostet 29,90 Euro und ist im Buchhandel, in der Abendblatt-Geschäftsstelle (Großer Burstah 18–32) sowie unter www.abendblatt.de/shop erhältlich.