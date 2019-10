Hamburg. Mit Verzögerung und Störungen hat am Montagmorgen das Verfahren gegen die Spitzenkandidatin der Linken bei der Bürgerschaftswahl, Cansu Özdemir, vor dem Amtsgericht Altona begonnen. Der Ko-Vorsitzenden der Linksfraktion wird vorgeworfen, einen Tweet mit der Fahne der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei gepostet zu haben, verbunden mit der Forderung nach der Aufhebung des Verbots.

Das Gericht war mit der Situation augenscheinlich überfordert: Bei Sitzungsbeginn warteten noch zahlreiche Besucher vor der Einlasskontrolle, die sich lange hinzog. Der Saal 250 erwies sich mit seinen 40 Plätzen als zu klein. Vor dem Saal kam es zu lautstarken Protesten derer, die draußen warten mussten.

Özdemir: "Ich bedaure meinen Post auf Twitter nicht"

Özdemir trug zu Prozessbeginn eine umfangreiche politische Erklärung vor. „Ich bedaure meinen Post auf Twitter nicht und schon gar nicht meine Forderung nach Aufhebung des Verbots der PKK“, sagte Özdemir.

Grundsätzlich ist die Verwendung der PKK-Fahne verboten. Özdemir hatte am Jahrestag des PKK-Verbots, am 27. November 2017, ein Foto der Fahne gepostet, das ein Fotograf der Nachrichtenagentur dpa am 10.April 2016 bei einer Demonstration in Hamburg gemacht hatte.

Die Verteidigung sieht den Tweet als Teil einer politischen Debatte über die Aufhebung des PKK-Verbots. Nach dem Vereinsrecht sei das Zeigen der PKK-Fahne zur staatsbürgerlichen Aufklärung erlaubt. Die Staatsanwaltschaft bestreitet das. Özdemir hatte einen Strafbefehl mit einer Geldbuße von 30 Tagessätzen a 50 Euro nicht akzeptiert. Deswegen ist es zur Hauptverhandlung gekommen, die zur Stunde andauert.

In den Plädoyers forderte die Staatsanwaltschaft nun 40 Tagessätze a 100 Euro, während die Verteidigung für einen Freispruch plädiert oder, falls es zu einem Schuldspruch kommen sollte, für maximal zehn tagessätze.