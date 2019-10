In eigener Sache

In eigener Sache Warum Ad-Blocker dem Journalismus schaden

Hamburg. Liebe Leserinnen und Leser des Hamburger Abendblattes,

guten Journalismus gibt es nicht kostenlos. Deshalb ist unsere Redaktion auf Erlöse aus Abonnements und auch auf Werbung angewiesen. Wenn Sie morgens auf das Smartphone schauen und Abendblatt.de aufrufen, lesen Sie dort bereits das Wichtigste für den Start in den Tag: Gibt es eine besondere Wetterlage in Ihrer Region? Hat es einen schweren Unfall auf Ihrem Weg zur Arbeit gegeben? Welche Straße ist in Ihrem Ort gesperrt?

Guter Journalismus kostet viel Geld

Unsere Redaktion recherchiert und berichtet über zentrale Entscheidungen und Ereignisse aus Hamburg, Deutschland und der Welt – ob aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport. Zu unserem digitalen Angebot gehören neben den Berichten auch Fotostrecken, Liveticker oder Videos, aktuell an sieben Tagen in der Woche von 6 bis 24 Uhr. Das alles kostet viel Geld. Das Hamburger Abendblatt muss die Einnahmen dabei selbst erwirtschaften – anders als der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der durch Gebühren getragen wird.

Redaktion hat zwei Wege der Finanzierung

Das Hamburger Abendblatt finanziert sein Digitalangebot auf zwei Wegen: Wir bieten Abendblatt Plus als digitales Informationsangebot an. Ein Großteil unserer Nachrichten ist unseren Abendblatt Plus Abonnenten vorbehalten.

Einen beträchtlichen Teil der Einnahmen erlösen die Online-Angebote des Hamburger Abendblattes zudem durch Werbung. Ohne die Werbeformate könnten die Redaktionen Ihnen nicht solch ein umfangreiches Angebot bieten.

Ad-Blocker schaden dem Journalismus

Wir hoffen auf Verständnis, dass wir Nutzern eines Ad-Blockers nun einen Hinweis anzeigen und sie bitten, diesen für unsere Website zu deaktivieren. Es ist für unsere Redaktion ein großes Problem, wenn Sie ein solches Tool nutzen, weil wir dann keine Einnahmen durch eine Werbevermarktung erzielen können.

Wenn Sie Fragen zu unserem digitalen Nachrichtenangebot haben, schreiben Sie uns gern!

Ihr Lars Haider,

Chefredakteur Hamburger Abendblatt