Hamburg. Das größte Kompliment kam von Melanie Leonhard. „Ihr macht keine Charity, sondern holt die Jugendlichen in eure Mitte“, sagte die Sozialsenatorin – und meinte die Initiative Nestwerk, die sich seit 20 Jahren für junge Menschen in sozial benachteiligten Stadtteilen engagiert. Wobei Melanie Leonhard mit dem Begriff „sozial benachteiligt“ hadert, in Wahrheit seien diese Quartiere nur „wirtschaftlich benachteiligt“.

Nestwerk-Gründer Reinhold Beckmann hatte zahlreiche Unterstützer des Vereins zur Jubiläumsparty in den Ballsaal des Millerntor-Stadions geladen. Kein Zufall, der FC St. Pauli war elfmal Gastgeber des „Tages der Legenden“, dem Promi-Kick für Nestwerk. Inzwischen ist das Benefizspiel zwar Geschichte – der Organisationsaufwand war für das ehrenamtliche Team nicht mehr zu stemmen –, der Verein ist aber nach wie vor quicklebendig.

Pohlmann kam und sang

Sozialarbeiter, Musik- und Schulpädagogen betreuen Jugendliche in Sporthallen oder in eigens ausgebauten Jamlinern – zu Tonstudios umgebauten Linienbussen. Hier können die jungen Leute eigene CDs produzieren. Ein Projekt, über das sich auch Sänger Ingo Pohlmann freute, der ein musikalisches Gastspiel gab.

Beckmann erinnerte mit seinem Vorstandskollegen Christian Hinzpeter an die mühsamen Anfänge: „Es war schwierig, die Verantwortlichen zu überzeugen, uns die Schulsporthallen an Wochenenden zu überlassen.“ Mitunter legten sich Beckmann und Hinzpeter sogar ins Gebüsch, um zu kontrollieren, ob Hallen wie im Belegungsplan ausgewiesen von Sportvereinen genutzt wurden. Einmal stellten sie fest, dass eine Tischtennismannschaft schon seit Monaten ihre Hallenzeit gar nicht mehr in Anspruch nahm – diese Lücke konnte Nestwerk dann für seine Angebote nutzen.

Moderator Lou Richter appellierte wie NDR-Journalistin Inka Schneider zu spenden: „Macht eure Geldbörsen auf.“ Nestwerk werde mehr denn je gebraucht angesichts des Zustroms an geflüchteten Jugendlichen „Wir leisten Integrationsarbeit“, so Beckmann.