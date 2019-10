Freispiel für Reinhold Beckmann

Jesteburg. Gleich vorweg: Ja, er kann singen! Und, nein, es ist nicht der peinliche Versuch eines Fernsehmenschen, auch mal ein bisschen Musik zu machen, weil das angeblich so einfach ist. Was Reinhold Beckmann musikalisch zu bieten hat, hat Hand und Fuß. Er präsentiert sich als charmanter, nachdenklicher, (selbst-)ironischer und humorvoller Chansonnier und Conférencier. Gemeinsam mit seinem Gitarristen Johannes Wennrich stellt er Lieder seines aktuellen Albums Freispiel vor.

Es trägt seinen programmatischen Titel aus gutem Grund, denn mit den zwölf aktuellen Songs hat sich der langjährige „Sportschau“- Moderator als Musiker freigespielt. In seinen neuen Stücken erzählt Beckmann persönlich und hintergründig, was ihm im Alltag begegnet und manchmal aufstößt. Das perfekte Scheitern gehört genauso dazu wie die heiteren „unfrisierten“ Gedanken über das, was gestern noch so wichtig war.

Persönliche Geschichten, die von kleinen Macken ebenso erzählen wie von großen Gefühlen. Für seine eingängigen Melodien wählt Beckmann eine Instrumentierung, in der er seinem favorisierten Instrument viel Raum gibt: der akustischen und der elektrischen Gitarre, stilsicher und lässig, irgendwo zwischen Bossa Nova, Folk und Country-Pop.