Bielefeld. Außergewöhnlicher Verkehrsunfall in Bielefeld: Ein Ehepaar, beide über 80, war mit seinem Auto in eine Waschanlage gefahren. Am Ende setzte sich der Honda Civic offensichtlich ungeplant in Bewegung.

Das Auto fuhr dabei mit seinen Insassen über den Gehweg, quer über zwei Fahrspuren der Detmolder Straße in Bielefeld, überfuhr anschließend die bauliche Trennung der Fahrspuren und querte danach die nächsten beiden Fahrstreifen, bis der Wagen schließlich gegen eine Mauer prallte und dort stehenblieb. Glücklicherweise befanden sich zu dem Zeitpunkt keine anderen Fahrzeuge oder Fußgänger in der Nähe, sodass keine weiteren Personen zu Schaden kamen.

Das Ehepaar aus Hamburg wurde leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Zwecks weiterer Ermittlungen wurde das Auto durch die Beamten sichergestellt.