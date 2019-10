Hamburg. Die gute Nachricht: Die meisten der 88 am Mittwoch von der Hamburger Polizei kontrollierten Taxis sind mindestens einigermaßen verkehrssicher. Die schlechte Nachricht: Das Gleiche kann man von einem der bei der Taxikontrolle überprüften Fahrer nicht behaupten.

Am Hauptbahnhof, in der Mönckebergstraße und im Bereich des UKE an der Martinistraße wurden am Mittwoch gezielt Taxis herausgewunken und genau unter die Lupe genommen: Oftmals blieb es bei Ordnungswidrigkeiten, sechs Taxen allerdings wurden aus verschiedenen Gründen (unter anderem fehlende Papiere und stark abgefahrene Reifen) aus dem Personenbeförderungsverkehr gezogen.

Ein Fahrer hatte starke körperliche Beeinträchtigungen

Und auch ein Fahrer darf künftig kein Auto und schon gar kein Taxi mehr fahren: Bei dem 76 Jahre alten Mann stellte ein hinzugerufener speziell geschulter Beamte so starke körperliche Beeinträchtigungen fest, dass ihm die Weiterfahrt untersagt wurde; sein Personenbeförderungsschein und sein Führerschein wurden eingezogen.