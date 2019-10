Von jeher halten Hardrock und Bier zusammen wie Pech und Schwefel, nicht von ungefähr ergänzen zahlreiche Rock- und Metalbands ihr Fanartikel-Angebot um Pilsener, Wein und Spirituosen. So gibt es bereits das "Iron Maiden Trooper Bier" oder Weine wie den "Back In Black"-Shiraz (AC/DC), "Forty Licks"-Merlot (Rolling Stones) oder "Reign In Blood"-Cabernet Sauvignon (Slayer).

Auch die Scorpions geben einen aus: Nachdem die Hannoveraner Hardrocker bereits im Frühjahr ihren "Rock 'n' Roll Star"-Whiskey vorstellten, präsentierten Sänger Klaus Meine (71) und seine Gitarrenkollegen Rudolf Schenker (71) und Matthias Jabs (63) am Dienstag im Hamburger Hard Rock Café an den Landungsbrücken ihr eigenes "Scorpions"-Bier.

Trinkempfehlung: "Eiskalt nach dem Scorpions-Konzert reinziehen"

Bevorzugte die Band auf der Plattenhülle von "Animal Magnetism" 1980 noch schnödes "Carlsberg Lager" aus der Dose, so hat jetzt die ABK Aktienbrauerei Kaufbeuren ein leichtes, sehr süffig-sommerliches Allgäuer Pale Ale für Deutschlands Rock-Exporteure gebraut.

"Das ist ein schönes Helles, das eiskalt nach einem Scorpions-Konzert oder zu Hause beim DVD-Gucken reinzuziehen ist sicher eine runde Sache", war Klaus Meines Fazit nach einem ersten Schluck aus der Pulle.

Helloween zu Gast bei den Scorpions: Ohne Kürbis, mit neuer Platte

Mit von der Party waren auch Markus Grosskopf (54) und Michael Weikath (57) von Hamburgs Metal-Urgesteinen Helloween: "Von uns gab es vor ein paar Jahren auch mal Kürbisbier", erzählte Grosskopf, "aber ich muss zugeben, dass das Scorpions-Bier deutlich besser schmeckt".

Derzeit nehmen die Kürbisköpfe in Hamburg den Nachfolger des Top-Ten-Albums "My God-Given Right" (2015) auf, und das in der großen "Pumpkins United"-Besetzung mit den einst verlorenen Bandsöhnen Michael Kiske und Kai Hansen. Für Helloween-Fans sicher ein Grund um anzustoßen.