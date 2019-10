Hamburg. Die Hansestadt stellt in diesem Winter 780 Schlafplätze für obdachlose Menschen zusätzlich zu den ganzjährig angebotenen bereit – das sind in etwa so viele wie im vergangenen Jahr. Derzeit laufen beim städtischen Betreiber fördern & wohnen sowie in den mehr als 20 beteiligten evangelischen und katholischen Kirchengemeinden die letzten Vorbereitungen für das Programm, das am 1. November startet und bis zum März nächsten Jahres dauert.

Der Obdachlose Klaus-Dieter D. vor drei Jahren bei Eis und Schnee in seinem Zelt.

Foto: Bodo Marks / picture alliance

Allerdings gibt es auch Kritik am Konzept des Hamburger Winternotprogramms. Wie das Obdachlosenmagazin Hinz&Kunzt berichtet, habe ein Teil der obdachlosen EU-Bürger, die eine Meldeadresse im Ausland besäßen, keinen Anspruch – selbst wenn sie in Hamburg monatelang obdachlos waren.

Betroffen seien unter anderem Rumänen und Bulgaren. Obwohl im vergangenen Jahr fast 2000 Obdachlose in Hamburg gezählt wurden, seien die Plätze im Winternotprogramm nicht voll ausgelastet. Beispielsweise würden Obdachlose solche Großunterkünfte aufgrund der vielen Menschen meiden, hieß es. Auch seien Hunde nicht zugelassen.

Trotz Winternotprogramms: Situation der Obdachlosen prekär

Diakonie-Sprecher Steffen Becker: „Die Situation der obdachlosen Menschen in der Stadt ist unverändert sehr prekär.“ Sie werde dadurch erschwert, dass der voraussetzungslose und niedrigschwellige Zugang zum Winternotprogramm von der Stadt immer mehr ausgehebelt werde. „Die Diakonie setzt sich weiterhin dafür ein, dass das Winternotprogramm wieder allen obdachlos auf der Straße lebenden Menschen offensteht“, so Steffen Becker.

Ähnlich sieht das Hinz&Kunzt-Sozialarbeiter Stephan Karrenbauer. Er fordert eine dauerhafte Öffnung des Programms, die Aufnahme aller Obdachlosen – und zwar unabhängig ihrer Nationalität – und eine dezentrale Unterbringung in kleineren Einheiten. Nach Angaben der Sozialbehörde entstehen bei fördern & wohnen 650 Schlafplätze. Davon befinden sich 400 in der Friesenstraße 22, deren Räumlichkeiten auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen geeignet sind. Auch der Standort in der Kollaustraße 15 mit 250 Schlafplätzen wird in diesem Jahr erneut genutzt.

Bei diesen Großunterkünften gibt es allerdings zeitliche Beschränkungen: Die Gebäude sind ausschließlich von 17 bis 9.30 Uhr geöffnet. Damit bleiben die 650 Plätze in den Großunterkünften auch in diesem Jahr tagsüber für die Obdachlosen geschlossen.

130 staatlich finanzierte Plätze im Notprogramm

Weitere 130 Plätze im Notprogramm werden zwar staatlich finanziert, aber ehrenamtlich im ganzen Stadtgebiet vor Ort betreut. Die Obdachlosen sind in Wohncontainern mit Einzel- und Doppelzimmern untergebracht und können dort bis zum März ständig wohnen.

Wie Diakonie-Sprecher Steffen Becker dem Abendblatt sagte, engagieren sich 23 evangelische Kirchengemeinden an 27 Standorten und bieten die staatlich finanzierten und ehrenamtlich betreuten Containerplätze an: 102 für Männer, zehn für Paare und 25 für Frauen. Die Vergabe der Containerplätze für Männer und Paare werde per Losverfahren erfolgen, hieß es. Mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder unter anderem die evangelische Martinsgemeinde in Rahlstedt.

Hamburger Winternotprogramm geht über Notunterbringung hinaus

Wie die Sozialbehörde mitteilte, steht den Obdachlosen neben 780 zusätzlichen Schlafplätzen die ganzjährige Notübernachtungsstätte Pik As mit 330 Plätzen auch im Winter zur Verfügung. Zudem gibt es die nächtliche Wärmestube mit 100 Plätzen in der Hinrichsenstraße 4.

Wie Martin Helfrich, Sprecher der Sozialbehörde betont, gehe das Hamburger Winternotprogramm weit über eine bloße Notunterbringung hinaus. Ziel sei es, eine Rückkehr in Wohnung und soziale Sicherungssysteme zu erreichen. Seit dem Winter 2012/13 konnten mehr als 1000 Menschen nach dem Ende des Winternotprogramms den Weg in ein Leben abseits der Straße finden, fast 500 davon im vergangenen Jahr. Nach Angaben von Hinz&Kunzt waren 2018 sechs Menschen auf Hamburgs Straßen erfroren.