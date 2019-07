Obdachlose: Steigende Zahlen auch in Hamburg

Hamburg. Wenn es um die aktuelle Zahl der Obdachlosen geht, gibt es auch in Hamburg nur Schätzungen. Etwas mehr als eine Schätzung lieferte immerhin ein aus dem vergangenen Jahr stammender Bericht. Der wiederum gründete auf einer Straßenbefragung von Obdachlosen. Ergebnis: Mindestens 1910 Obdachlose leben in Hamburg. Bei einer vergleichbaren Umfrage im Jahr 2009 waren es erheblich weniger: 1029.

In den Jahren von 2009 bis 2018 hat sich noch mehr verändert. Während vor zehn Jahren noch rund 70 Prozent der Obdachlosen deutsche Staatsbürger waren, so ist diese Zahl nun auf 36 Prozent gesunken. Deutlich zugenommen hat die Zahl derer, die aus osteuropäischen Ländern stammen. Polen, Rumänen und Bulgaren machen rund 35 Prozent der Obdachlosen aus.

Eine Ursache für den Anstieg ist natürlich die innerhalb der EU mögliche freie Wahl des Aufenthaltsortes. Ein anderer Grund mag sein, dass Obdachlose in Osteuropa nicht gerade gut behandelt werden. In Hamburg kommt möglicherweise noch hinzu, dass eine überdurchschnittliche Fülle von Hilfsangeboten die Obdachlosen anzieht. Tatsache ist: Nur rund 29 Prozent von ihnen bekommen staatliche Unterstützung. Die meisten leben vom Flaschensammeln und Betteln.

Hoffnung auf Arbeit

In den Ergebnissen der Straßenbefragung spiegelt sich das indes nicht wieder. Rund 70 Prozent der Obdachlosen gaben an, in der Hoffnung nach Hamburg gekommen zu sein, dort Arbeit zu finden.

Weitaus größer als die Zahl der Obdachlosen ist die Zahl derer, die – aus welchen Gründen auch immer – ihre Wohnung verloren haben und in städtischen Unterkünften untergebracht werden müssen. Hier sind die Fakten bekannt. Rund 5200 Hamburger Wohnungslose lebten im Mai dieses Jahres in einer Übergangswohnung. Hinzu kommen 15.338 Flüchtlinge, die einen positiven Asylbescheid bekommen, aber noch keine Wohnung auf dem freien Markt gefunden haben. Noch dazu kommen weitere 10.797 Flüchtlinge, deren Asylantrag noch nicht beschieden ist und die in verschiedenen Aufnahmeeinrichtungen leben.

Das zeigt: Nur ein sehr geringer Teil der Menschen, die in Hamburg nach einer eigenen, selbst gewählten Wohnung suchen, leben auf der Straße – sind also tatsächlich ohne Obdach.