Hamburg. Tumulte, Handgreiflichkeiten und "Verpiss-dich"-Sprechchöre: Schätzungsweise 300 junge Menschen haben am Mittwochmittag anderthalb Stunden die erste Vorlesung des AfD-Mitgründers Bernd Lucke an der Universität Hamburg blockiert. Im Hörsaal B im Hauptgebäude an der Edmund-Siemers-Allee gab es minutenlange Pfeifkonzerte und Sprechchöre wie „Ganz Hamburg ist gegen die AfD“. In den ersten acht bis zehn Reihen saßen etwa 120 Studierende, die sich nicht an den Protesten beteiligten, überwiegend schwiegen und der Protestkundgebung zusahen.

Bernd Lucke war um 12.13 Uhr, zwei Minuten vor dem Start seiner ersten Vorlesung der Reihe „Makroökonomik II“, in den Hörsaal gekommen, hatte seinen Laptop aufgeklappt und sein Headset aufgesetzt. Seine Vorlesung startete er aber nicht, sondern setzte sich in die fünfte Reihe zwischen Studierende. Als die heftigen Proteste nicht abbrachen, verließ Lucke schließlich das Uni-Gelände unter Polizeischutz. Er wurde von Beamten an einem Seiteneingang abgeholt und zur Straße gebracht.

Lucke hatte sich 2014 von der Uni Hamburg beurlauben lassen

Die Studierendenvertretung AStA hat zu einer Kundgebung vor dem Hauptgebäude der Uni aufgerufen und rechnete mit bis zu 700 Teilnehmern. Mit der Aktion will der AStA unter anderem auf die Tragweite von Luckes politischen Handlungen hinweisen.

Proteste bei der ersten Vorlesung von AfD-Mitbegründer Bernd Lucke in der Uni Hamburg.

Foto: Michael Rauhe

Der Volkswirt und Euro-Kritiker war 2013 maßgeblich an der Gründung der AfD beteiligt und einer ihrer ersten Bundessprecher. 2014 hatte er sich von der Uni Hamburg beurlauben lassen, um als Berufspolitiker für die AfD ins Europaparlament zu wechseln.

Nachdem er 2015 im Streit um eine stärker nationalkonservative Ausrichtung der Partei von Frauke Petry als AfD-Bundessprecher abgelöst worden war, hatte er die Partei verlassen und in der Folge fremdenfeindliche und rechtsextreme Tendenzen angeprangert. Am Montag hatte Lucke bereits eine erste kleinere Lehrveranstaltung gehalten.