Hamburg. Männer sind vielfach nutzbar: für die Hausarbeit, zum Bügeln, als Chauffeur oder Abseitsregelerklärer beispielsweise. Auf einer Hochzeitsmesse indes kann man prima darauf verzichten. Weil es den Jungs, meint manche Frau, an Geduld, Stehvermögen und Einfühlungskraft mangelt. Der vielleicht romantischste Tag des Lebens will in Ruhe geplant sein – fantasievoll, im Detail und mit Liebe.

Entsprechend hoch ist die Frauenquote auf der HochzeitsWelt, eine der drei großen Messen zum Thema „organisiertes Glücksspiel“ hierzulande. Der Anstoß erfolgt im „Ballsaal“ des Millerntor-Stadions, also dort, wo gemeinhin Männer dominieren. Mit Blick auf den Rasen, grün wie die Hoffnung, ließen sich am Wochenende fast 2000 Besucher an 60 Ständen inspirieren. Das kommende Jahr birgt hochkarätige Termine mit starkem Erinnerungsfaktor. Der 20. Februar 2020 ist nur eine Möglichkeit, das Ereignis dauerhaft im Gedächtnis zu behalten.

Passende Eheringe selbst anfertigen

Am 8. 8. 2020 schlägt für Susi Hoffmann die Stunde des Ja-Wortes – und die Hochzeitsglocke. Die 28 Jahre alte Entwicklungsingenieurin aus Ohlsdorf ist mit Freundin Denise Kupprion erschienen. Derweil die Jungs zu Hause bleiben, steht ihr die Trauzeugin aus Stuttgart mit Rat und Tat zur Seite. Bräutigam Niklas kann sich freuen: Seine Susi bucht bei einer Hobby-Goldschmiede ein Beratungsgespräch. Ziel ist es, passende Eheringe zu gestalten und Hand in Hand selbst anzufertigen. Letztlich schmiedet einer für den anderen ein Schmuckstück von lebenslanger Haltbarkeit. Unter Anleitung der Goldschmiedin Sarah Bollhorst geht es probeweise mit Silber und einem gummierten Hämmerchen an die Arbeit.

Foto: Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Was früher Volkshochschulen als Kursus anboten, entwickelte Oliver Kargus in Nürnberg als einer der Ersten im großen Stil. Mittlerweile betreibt er elf Filialen, eine davon in Altona. Pro Pärchen kostet der Werkstatttag zwischen 149 bis 199 Euro inklusive Material. Am Sonntag wurde der Ehemann in spe über die entzückende Idee informiert.

Susi und Denise bleiben gut drei Stunden auf der Messe. Im Innenbereich der Haupttribüne präsentieren Firmen praktisch alles für Überzeugungstäter, die ihrem Hochzeitstag Erlebnischarakter verleihen möchten. Neben einer enormen Auswahl an Brautkleidern und Schmuck stehen spezielle Veranstaltungsorte, Trauungen am Strand in aller Welt, Luxusfahrzeuge, Drucksachen und Dekorationsartikel im Blickpunkt. Wer einen professionellen Zeremonienmeister, einen Berufsfotografen oder Unterhaltung sucht, wird gleichfalls fündig.

Messe-Ausrichter: "Hochzeitsplanung ist hauptsächlich Frauensache"

„Heutzutage hat man ohne eheliche Verbindung keinerlei gesellschaftlichen Probleme“, weiß „HochzeitsWelt“-Ausrichter Matthias Bähr. Dennoch sei der Trend zur Hochzeit aktueller denn je: „Viele planen das Fest ihres Lebens monatelang im Voraus.“ Dies sei hauptsächlich Frauensache, sagt er. Nach seiner Erfahrung hätten Männer meist weder Muße noch Sinn für zauberhafte Schnörkel, gen Himmel schwebende weiße Tauben, Rosenblüten neben den Tellern oder verspielte Stahlstichschrift auf Büttenpapier.

Der Berliner Bähr entwickelte seine Messeidee aufgrund eines eigenen Hochzeitsportals im Internet. Mittlerweile führte er rund 100 Veranstaltungen in zehn Städten durch. Nach der Hamburg-Premiere 2018 im Schuppen 52 im Hafen wurde mit dem „Ballsaal“ des Zweitligaclubs nunmehr ein zentralerer Ort gewählt. Dennoch wunderte sich mancher über wenig Werbung, eine dürftige Beschilderung und mäßigen Publikumsandrang.

Foto: Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Dabei hat die fantasievolle Ausstellerwelt im Fußballstadion regeren Zuspruch verdient. So steht auf der kleinen Bühne mit der Künstlerin Charlene ein Multitalent am Mikrofon. Der fröhliche, gewitzte und wortgewandte Tausendsassa vermag quasi auf mehreren Hochzeiten zu tanzen. Sie moderiert gekonnt, singt von deutschem Schlager bis Rock fast alles, hält individuell verfasste Reden und sorgt als DJ für Schwung. Dieser Frau zuzuhören, ist das Eintrittsgeld von zwölf Euro fast alleine wert.

Zumal Anregungen unbezahlbar sein können. Dazu zählen Gästekinder außerhalb des „Spielfeldes“. Mit ihrer persönlich geführten Firma „Seifenblasen-Event“ in Bergedorf sorgen die hauptberuflichen Kita-Erzieherinnen Angelina Dill, Janina Seesko sowie Mitarbeiterin Ola Sasinowska für Ruhe in feierlichen Momenten. Neben einer Seifenblasenmaschine und bunten Luftballons helfen ein Basteltisch, Zelte, Spielzeug – und Fantasie.

Ein paar Meter weiter hat das Unternehmen Balayi Magazasi Brautmoden aus Rothenburgsort weit über 100 Kleider ausgestellt. Beim fünften Versuch ist Malina Krenk aus Eimsbüttel so gut wie entschlossen, die richtige Wahl getroffen zu haben. Das in der Tat entzückende Teil hält auch den Blicken der Trauzeugin Vanessa Kahle und Mutter Angela Schuricht stand. Letztere ist nicht nur eine große Hilfe, sondern Geheimnisträgerin. Wenn sich Malina und ihre Liliana am 5. Juni 2020 das Jawort geben, werden beide ein Kleid tragen. Und nur Mutter Angela weiß, wie das eine und das andere aussehen. Es ist ein Traum.