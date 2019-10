Hamburg. Am späten Donnerstagnachmittag wird es in St. Pauli eine Demonstration geben. Das "Komitee gegen deutsche Zustände" hat unter dem Titel "Gegen das deutsche Großmachtstreben" bei der Polizei eine Veranstaltung angemeldet. Erwartet werden 200 Teilnehmer.

Die Demonstration beginnt um 17.30 Uhr vor der Roten Flora und zieht dann weiter über das Schulterblatt, den Neuen Pferdemarkt, Neuen Kamp in Richtung Innenstadt und endet mit einer Kundgebung um 22 Uhr auf dem Platz am Deserteursdenkmal am Dammtordamm.