Hamburger Flughafen erwartet Herbst-Reisewelle

Hamburg. Der Hamburger Flughafen erwartet wegen der Herbstferien in drei nördlichen Bundesländern ein Urlaubshoch. Am Mittwoch sei es noch relativ ruhig gewesen, weil noch ein Schultag zu absolvieren gewesen sei, sagte eine Flughafen-Sprecherin. An den beiden Folgetagen jedoch seien jeweils fast 230 Flüge mit mehr als 30 000 Passagiere angesetzt. Insgesamt sollen bis 7. Oktober mehr als 1060 Flugzeuge mit mehr als 140 300 Passagieren abheben. Das Aufkommen liege leicht über dem Vorjahresniveau.

Beliebte Reiseziele sind laut Flughafen vor allem Spanien mit Balearen und Kanaren sowie die Türkei und Griechenland. Der Flughafen riet dazu, rechtzeitig - mindestens zwei Stunden vor Abflug - anzureisen, weil es wegen der erwarteten Reisewelle beim Einchecken oder an der Sicherheitskontrolle zu Wartezeiten kommen könne. Das gelte vor allem für die 6.00-Uhr-Flüge und die am Vormittag, ergänzte die Sprecherin. Deshalb empfahl sie auch, Gepäck möglichst am Vorabend aufzugeben.