Hamburg. Der Hamburger Projektentwickler ECE präsentiert an diesem Dienstag den Betreiber für ein neues Kongresshotel im vier- bis fünf-Sterne Segment in der HafenCity. Das Gebäude mit rund 500 Zimmern und großen Tagungs- und Veranstaltungskapazitäten für bis zu 1300 Gäste soll im Elbbrückenquartier auf Baufeld 119 entstehen. Nach Abendblatt-Informationen soll es sich bei dem künftigen Betreiber um Marriott handeln.

Zu dem amerikanischen Hotelkonzern gehören auch Marken wie The Westin, Le Méridien, und Renaissance, die alle bereits in Hamburg vertreten sind. Zudem gibt es seit mehr als 30 Jahren ein Marriott Hotel an der ABC-Straße in der Innenstadt. Auch der Gewinner des Architektenwettbewerbs für das Hotelprojekt soll am Dienstag vorgestellt werden. Dabei handelt es sich dem Vernehmen nach um das renommierte Hamburger Büro gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner. Auf der eigenen Internetseite gibt ECE 2023 für die Fertigstellung des Kongresshotels an.