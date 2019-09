Hamburg. Christoph Kucklick (55), seit fünf Jahren Chefredakteur von „Geo“, übernimmt am 1. Januar 2020 in Hamburg die Leitung der Henri-Nannen-Schule. Es sei eine großartige Aufgabe, junge Kollegen auf eine Medienwelt vorzubereiten, die gleichermaßen klassisches Handwerk wie mutige Experimente verlangt, sagte Kucklick am Montag in Hamburg. Er folgt auf Andreas Wolfers, der zwölf Jahre die Journalistenschule geleitet hat. Wolfers wird die Schule nach Angaben der Verlags Gruner+Jahr auf eigenen Wunsch verlassen.

Die Henri-Nannen-Schule wird getragen von den Verlagen Gruner+Jahr, „Die Zeit“ und „Der Spiegel“. Seit ihrer Gründung 1979 haben gut 700 Journalistinnen und Journalisten die Schule durchlaufen. Viele von ihnen sind in Führungspositionen deutscher Medien gelangt.

Wolfers übernahm 2007 die Leitung der Journalistenschule

Kucklick verantwortet als Herausgeber zudem die Magazine „Walden“, „Geo Saison“ und „Geo Special“. Er hatte von 1985 bis 1987 selbst die Henri-Nannen-Schule absolviert. Anschließend arbeitete er als Ressortleiter bei der „Hamburger Morgenpost“, war Textchef von „Amica“ und freier Reporter unter anderem bei der „Zeit“ und „Brand Eins“. Unter dem Titel „Die granulare Gesellschaft“ hat er kürzlich ein Buch zur Digitalisierung vorgelegt. Über Kucklicks Nachfolge bei „Geo“ will der Verlag zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Wolfers hatte zwei Jahre als Korrespondent in Israel gearbeitet, elf Jahre als Reporter bei „Geo“ und war drei Jahre Textchef des „Stern“, ehe er 2007 die Leitung der Henri-Nannen-Schule übernahm. „Ohne ihn wäre die Journalistenschule nicht so zukunftsorientiert und renommiert, wie sie es heute ist“, sagte Julia Jäkel, Verlagschefin von Gruner+Jahr. Seit 2013 ist Wolfers auch Sprecher der Jury des Nannen Preis. Mit der „Nannen-Werkstatt“ hat er eine zweite Schule gegründet, die von 2020 an die überbetriebliche Ausbildung von Volontären anderer Verlage übernimmt.