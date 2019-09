Hamburg. Die U3 war die erste U-Bahn-Linie, die vor 100 Jahren in Hamburg ihren Betrieb aufgenommen hat. Doch das Alter hat seine Spuren hinterlassen. Damit die historische Strecke auch in den kommenden Jahrzehnten zuverlässig kurze Wege in der Innenstadt ermöglicht, plant die Hamburger Hochbahn für das kommende Jahr umfassende Sanierungsmaßnahmen.

Nach den jetzigen Plänen sollen die Maßnahmen frühestens im September 2020 starten und vierzehn Monate später abgeschlossen sein. Die Strecke von Hauptbahnhof bis Baumwall, auf der täglich rund 60.000 Fahrgäste unterwegs sind, wird in der Bauzeit gesperrt sein. Die Fahrgäste müssen auf andere Linien ausweichen.

„Die Arbeiten erfordern in diesem historischen und sehr herausfordernden Bauabschnitt eine längere Sperrung, als wir sie bei anderen Sanierungsmaßnahmen vornehmen müssen. Allerdings ist die Innenstadt so eng durch andere Schnellbahn- und Buslinien erschlossen, dass die Fahrgäste alle Ziele weiterhin gut erreichen können", sagte Jens-Günter Lang, Technik-Vorstand der Hochbahn.

U3-Sperrung ermöglicht weitere Sanierungen

Um weitere Sperrungen in den kommenden Jahren zu vermeiden, will die Hochbahn im Zuge dieser Sanierungsmaßnahmen weitere Projekte bündeln:

Instandsetzung des U-Bahn-Tunnels zwischen Mönckebergstraße und Adolphsplatz: Dabei sollen die Tunneldecke und Tunnelwände saniert werden. Im Abschnitt zwischen Rathaus und Adolphsplatz wird zudem die Tunnelabdichtung erneuert, um die Konstruktion gegen Feuchtigkeit zu schützen.

Es müssen vier Stahlviadukte an der Willy-Brandt-Straße, der Haltestelle Rödingsmarkt, am Graskeller und am Mönckedammfleet instand gesetzt werden sowie ein Steinviadukt am Mönckedammfleet.

An der Haltestelle Rödingsmarkt werden die Bahnsteigerhöhung verlängert, der Bahnsteigbelag erneuert und die Treppen saniert. Außerdem wird das mehr als 100 Jahre alte Bauwerk gegen Rost geschützt.

Zwischen den Haltestellen Rathaus und Rödingsmarkt werden Schienen, Schwellen, Schotter und Stromschienen ausgetauscht.

Im „Windschatten“ des Großprojektes wird auch die U3-Haltestelle Rathaus barrierefrei ausgebaut, mit einem Aufzug je Bahnsteig, einem erhöhten Bahnsteig und Leitsystemen für blinde und sehbehinderte Fahrgäste.

Zur Begründung dieser umfangreichen Baumaßnahmen sagte Lang: „Die U3-Strecke ist eine der wichtigen Verbindungen im Innenstadtbereich. Eine hohe Verlässlichkeit und Sicherheit der Infrastruktur ist unverzichtbar für die Mobilität in unserer Stadt. Deshalb müssen wir diese umfangreichen Arbeiten rechtzeitig angehen.“

Sanierung der U3 soll 50 Millionen Euro kosten

Durch den Einbau einer zusätzlichen Weiche zwischen Hauptbahnhof und Mönckebergstraße wird sichergestellt, dass alle Fahrgäste, die aus dem Osten kommen, in jedem Fall bis zum Hauptbahnhof fahren und hier umsteigen können.

In die Sanierungsmaßnahmen investiert die Hochbahn rund 50 Millionen Euro, in den barrierefreien Ausbau der Haltestelle Rathaus werden rund zehn Millionen Euro veranschlagt.

Tragende Holzpfähle des U3-Viadukts müssen ersetzt werden

Kernstück des Großprojekts ist die Sanierung des sogenannten U-Bahn-Trogs zwischen den Haltestellen Rathaus und Rödingsmarkt. Dieser Trog, der die U-Bahn vom Rathaus auf die Rampe zum Rödingsmarkt führt, liegt im Wasser. Weil die tragenden Holzpfähle deutliche Erosionserscheinungen zeigen, müssen sie komplett erneuert werden.

Das erfordert allerdings komplexe Maßnahmen: Denn dafür muss der Wasserspiegel abgesenkt werden, was nur durch den Bau eines Damms möglich ist. Erst danach können die Trogwände und die Sohle abgerissen werden. Die neue Sohle aus Stahlbeton wird mit rund 100 Mikropfählen im Untergrund verankert.