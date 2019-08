Hamburg. Ab dem 9. September fährt die U-Bahn-Linie 3 wieder auf der gesamten Ringlinie: Wie die Hochbahn am Mittwoch mitteilte, kann die Sperrung zwischen den Haltestellen St. Pauli und Baumwall plangemäß aufgehoben werden. Allerdings wird die Haltestelle Landungsbrücken vorerst weiter ohne Halt durchfahren.

Bereits vor einigen Wochen hatte die Hochbahn mitgeteilt, dass im Zug der Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten schwere Schäden an der Bausubstanz der denkmalgeschützten Haltestelle entdeckt worden waren, die die Arbeiten verzögern. Neben dem barrierefreien Ausbau wird nun auch eine Reparatur der "meterlangen Risse in tragenden Konstruktionen und Fugen" vorgenommen. Ein Sicherheitsrisiko, so die Hochbahn weiter, bestehe nicht.

Die Wiedereröffnung der Haltestelle ist nun für den 16. Dezember geplant, rund zwei Monate dem ursprünglich angestrebten Termin.