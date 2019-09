Hamburg. Der Herbst hat Hamburg und den Norden im Griff: Starker Regen behinderte am Montag bereits am frühen Morgen den Verkehr, dazu kommt eine Sturmwarnung. Sturmtief "Mortimer" soll am Vormittag über Hamburg und Schleswig-Holstein ziehen. Wie sich das Wetter auf die Hansestadt und die Region auswirkt, lesen Sie im Wetter-Blog.

Die Bahn warnt vor Behinderungen

Auch der Bahnverkehr wird am Montag durch Regen und Sturm beeinträchtigt. Die Bahn warnt vor Behinderungen für die Fahrgäste auf ihrer Website.

Aktuell verkehren zwischen Hamburg-Harburg und Göttingen sowie zwischen Hannover und Wolfenbüttel keine Fernzüge. Grund hierfür ist die Kollision eines ICE mit einem umgestürzten Baum zwischen Giffhorn und Wolfenbüttel am frühen Montagmorgen, so ein Sprecher der Deutschen Bahn. Personen seien dabei nicht zu Schaden gekommen. Da man aber weitere Schäden vermeiden wolle, lasse man aus Sicherheitsgründen auch zwischen Hamburg und Göttingen keine Züge mehr fahren. Betroffen sind auf dieser Strecke zwei bis drei Züge pro Stunde. Zwischen Hannover und Wolfenbüttel sind es ein bis zwei Züge pro Stunde.

Sturm droht in Hamburg und der Region

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen. Sogar Wind mit Orkanstärke könnte über Norddeutschland hinwegfegen. In den kommenden Stunden sei von der Nordsee auf die Gebiete nördlich und nordöstlich einer Linie Emsland-Harz-Erzgebirge übergreifend mit Sturmböen oder schweren Sturmböen zu rechnen, so der DWD. In einem Streifen von der Nordsee bis nach Mecklenburg-Vorpommern und Nordbrandenburg seien auch orkanartige Böen bis 110 Stundenkilometer nicht ausgeschlossen.

Stürmischer Wochenauftakt! Deutschlandweit #Sturmböen (60 bis 85 km/h), aktuell im Norden, später auch im Osten schwere Sturmböen (bis 100 km/h) und vereinzelt Unwetter durch orkanartige Böen (um 110 km/h). Verfolgen sie die Warnlage (https://t.co/c0actryFJD, Warnwetter-App)! /V pic.twitter.com/jDrR8DU5cB — DWD (@DWD_presse) September 30, 2019

Straßen in Hamburg sind überflutet

Wegen des starken Regens muss die Feuerwehr in Hamburg am Montag zu etlichen Einsätzen ausrücken. Elf Einsätze wegen überfluteter Straßen meldet der Sprecher bereits um 6.45 Uhr. Siele sind verstopft, weil der Regen das Laub in die Abflüsse spült. Dabei mussten auch etliche Straßen gesperrt werden.

Betroffen sind allein in Wandsbek sieben Fahrbahnen, auf denen das Wasser steht, weitere Einsätze meldet die Feuerwehr etwa in Osdorf, Ottensen, Barmbek und Schnelsen. Der Berufsverkehr wird teilweise behindert, wenn größere Einfallstraßen kurzzeitig gesperrt werden. Am Montag drohen diese Sperrungen an der Sievekingsallee und der Jenfelder Allee.