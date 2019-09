Hamburg. Der Reichshof an der Kirchenallee gehört zu den traditionsreichsten Häusern in Hamburg. Nach einer umfangreichen Sanierung wurde das ehemalige Maritim Hotel gegenüber vom Hauptbahnhof im Sommer 2015 wiedereröffnet und als Curio by Hilton Reichshof geführt.

Das Gesicht des 278-Zimmer-Hauses war Folke Sievers, der bereits die Pre-Opening-Phase begleitet hatte. Nun verlässt der Direktor nach Abendblatt-Informationen den Reichshof und will sich nach fünf Jahren einer neuen Aufgabe widmen. Wer der Nachfolger von Folke Sievers wird, ist noch nicht bekannt.