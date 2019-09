Hamburg. Das Hamburger Bundeswehrkrankenhaus hat eine Leitung. Admiralarzt Dr. Knut Reuter übernahm am Donnerstag die Führung des Hauses von seinem Vorgänger, Generalarzt Dr. Joachim Hoitz, der in den Ruhestand geht.

In Anwesenheit von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) übergab der Kommandeur der Gesundheitseinrichtungen und stellvertretende Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, Generalstabsarzt Dr. Stephan Schoeps, mit der Truppenfahne auch das Kommando über das Bundeswehrkrankenhaus.

Einsatz in Masar-e Scharif

Knut Reuter hat schon in Hamm, Westerstede und Berlin am Kommandeur gearbeitet. Er trat 1978 in die Bundeswehr ein. Sein Studium der Humanmedizin schloss er im Jahr 1984 ab. Der Internist und Wahl-Hamburger nahm auch an sieben Auslandseinsätzen teil, zuletzt war er im ISAF-Einsatz in Mazar-e Sharif als Internist und klinischer Direktor tätig.

Das Hamburger Bundeswehrkrankenhaus verfügt über 307 Betten, von denen 136 für zivile Patienten vorgehalten werden. „Das Krankenhaus ist ein ganz wichtiges Element unseres Gesundheitswesens", so Bürgermeister Tschentscher. "Nicht nur im Rettungsdienst und der stationären Versorgung spielt es eine große Rolle. Es gibt auch sehr gute Kooperationen zwischen dem Bundeswehrkrankenhaus und zum Beispiel dem Universitätsklinikum Eppendorf, in dem ich viele Jahre gearbeitet habe,“ so der Bürgermeister, der selbst promovierter Mediziner ist.