BUND protestiert mit Gasmarken gegen Kreuzfahrtschiffe

Hamburg. Die 193 Meter lange „Amadea“ ist die perfekte Kulisse für die TV-Serie Traumschiff und den Edel-Urlaub mit Rundumservice, findet die Bonner Phoenix Reisen GmbH. Für sie ist der Luxusliner unterwegs. Für die Naturschützer der Hamburger BUNDjugend war die „Amadea“ bei ihrem Anlegemanöver am Cruise Center in Altona auch eine perfekte Kulisse. Allerdings für einen massiven Protest gegen eine der umweltschädlichsten Formen des Urlaubmachens.

„Willkommen auf dem Alptraumschiff“, steht auf einem der Protestplakate. In einer pantomimischen Darstellung empfing eine „Crew“ aus Umweltschützern am Anleger die ebenfalls von Naturschützern dargestellten Gäste und gaben zunächst Gasmasken gegen die Rußpartikel der Schiffsdiesel aus. Dann wurde das „apokalyptische Dinner“ serviert.

BUND tischt Schweröl auf

Schwarze Farbe auf den Tellern symbolisierte das Schweröl, das nicht nur für Menschen unverdaulich ist. Die Gasmasken, aber auch die offensichtliche Ungenießbarkeit des gereichten Menüs verhinderten den Verzehr.

„Die sogenannten Traumschiffe zerstören die Umwelt und gefährden die Gesundheit der Menschen in den Hafenstädten“, sagt Juan Sebastián Mejia von der BUNDjugend. Durch die Verbrennung von Schweröl stoße ein Kreuzfahrer pro Tag so viel CO 2 aus wie 84.000 Autos. Während in Hamburg 2006 noch 60 Kreuzfahrer festmachten, waren es laut Naturschutzbund Deutschland (Nabu) zuletzt mehr als 200 – mit pro Schiff mehr Kabinen für mehr Gäste.

"Bunte Konsumfassade"

„Stilvolle Eleganz, moderner Luxus und ein großzügiges Platzangebot“ – so wirbt der Veranstalter für seine Reisen auf dem 29.000 BRZ großen Phoenix-Flaggschiff. „Urlauben Sie wie im First-Class-Hotel – nur eben auf dem Wasser.“ Kabinen mit Privatbalkon, zwei Restaurants, sieben Bars, edle Bord-Boutique, Spa-Bereich mit Beauty-Salon, Fitness-Center, Golf-Anlage und eine Badelandschaft mit Meerwasser-Pool bietet das 1991 gebaute Schiff mit seinen 317 Kabinen für 604 Gäste. Als Antrieb dienen zwei Schweröl fressende Mitsubishi MAN Diesel mit je 11.700 PS. Laut Nabu fahren sie, den Gesetzen entsprechend, ohne Katalysator und Partikelfilter.

„Hinter der bunten Konsumfassade steckt die Ausbeutung von Mensch und Umwelt“, sagt Mejia. „Wir müssen weg von Kreuzfahrtschiffen und hin zu Urlaubsformen, die bezahlbar, umwelt- und klimaschonend sind.“