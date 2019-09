Hamburg. Mit einer nur auf den ersten Blick lustigen Namensänderung macht die S-Bahn Hamburg während der Klimawoche auf die drohenden Folgen eines sich verändernden Weltklimas aufmerksam. Die Station Jungfernstieg heißt jetzt Jungferninseln.

Aktiv gegen den Klimawandel kämpfen

Die S-Bahn appelliert an die Hamburger: "Wir können alle unseren Beitrag leisten, damit der Klimawandel nicht unser Hamburg verwandelt. So lustig es auch klingen mag, lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir uns hier nicht wirklich bald klimatisch zwischen Jungferninseln, Schanzerote, Balearenfeld und Wandsbeker Tropez bewegen."

Der Klimazug zur Klimawoche