Hamburg. Am kommenden Wochenende wird der Elbtunnel für eine Nacht vollständig gesperrt. Von Sonnabend (28.9.), 22 Uhr bis Sonntag (29.9.), 9 Uhr morgens ist die Autobahn 7 in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Volkspark, in Fahrtrichtung Süden zwischen Volkspark und Hausbruch nicht befahrbar.

Der Verkehr in Richtung Hannover wird ab Volkspark durch die Stadt und über die Elbbrücken abgeleitet, Richtung Norden gilt ab Heimfeld die Umleitungsstrecke U7. Die von der Vollsperrung betroffenen Anschlussstellen werden am Sonnabend bereits ab 21 Uhr gesperrt und am Sonntag um 10 Uhr wieder geöffnet.

Hauptgrund für die Sperrung ist die Überprüfung der Signalanlagen im Elbtunnel, die im Rahmen des A7-Ausbaus angepasst wurden. Daneben werden noch weitere Arbeiten durchgeführt.

Weitere Vollsperrung in Hammerbrook

Die Amsinckstraße wird am kommenden Wochenende ebenfalls gesperrt. Die Arbeiten zum Austausch der mehr als 60 Jahre alten, maroden Brücke über den Mittelkanal, die bereits im vergangenen Herbst begonnen haben, erfordern eine weitere Vollsperrung zwischen Nordkanalstraße und Süderstraße.

Ab Freitag (27.9.), 21 Uhr und bis Montag (30.9.), 5 Uhr wird der Verkehr stadtauswärts über die Nordkanalstraße und den Nagelsweg umgeleitet, stadteinwärts führt die Umleitung über Süderstraße, Hammerbrookstraße und Spaldingstraße. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, kann es zu Verschiebungen im Zeitplan kommen.

Der Neubau der Brücke wird voraussichtlich noch bis zum November 2021 dauern.