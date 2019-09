Hamburg. Die A7 wird am Dienstag von 9 bis 15 Uhr zwischen Bad Bramstedt und Kaltenkirchen (beide Kreis Segeberg) in beide Richtungen voll gesperrt. Der Grund dafür seien Arbeiten an den Hochspannungsleitungen, die sich an der Fahrbahn befinden, teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei Dienstagmorgen mit.

Mit Hilfe eines Hubschraubers sollen sogenannte Vogelschutzmarker ausgetauscht werden, die die Vögel von der Leitung fernhalten sollen. Da bei den Arbeiten die Gefahr besteht, dass Teile auf die Fahrbahn fallen können, bleibt die A7 in diesem Abschnitt während des Einsatzes voll gesperrt. Sollten die Arbeiten am Dienstag nicht beendet werden können, sei auch Mittwoch mit einer Sperrung der A7 zu rechnen, hieß es.

Elbtunnel am Wochenende voll gesperrt

Am kommenden Wochenende wird der Elbtunnel für eine Nacht vollständig gesperrt. Von Sonnabend (28.9.), 22 Uhr bis Sonntag (29.9.), 9 Uhr morgens ist die Autobahn 7 in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Volkspark, in Fahrtrichtung Süden zwischen Volkspark und Hausbruch nicht befahrbar.

Der Verkehr in Richtung Hannover wird ab Volkspark durch die Stadt und über die Elbbrücken abgeleitet, Richtung Norden gilt ab Heimfeld die Umleitungsstrecke U7. Die von der Vollsperrung betroffenen Anschlussstellen werden am Sonnabend bereits ab 21 Uhr gesperrt und am Sonntag um 10 Uhr wieder geöffnet. "Die Arbeiten finden nachts und am Wochenende statt, weil dann weniger Fahrzeuge unterwegs sind", teilte die Verkehrsbehörde mit.

Diese Arbeiten werden während der Sperrung erledigt:

Überprüfung der Signalanlagen im Elbtunnel

Südlich des Elbtunnels: Reinigungsarbeiten der Entwässerungsleitungen

Demontierung von Teilen der Streckenbeleuchtung von Hamburg Verkehrsanlagen

Hochstraße Elbmarsch: LSBG kontrolliert Fahrbahnübergänge

Asphalt-Reparaturarbeiten

Markierungsarbeiten in den Anschlussstellen Othmarschen und Bahrenfeld

Drucksondierungen für den geplanten Tunnel Altona

Vermessungsarbeiten für den geplanten Tunnel Altona

Boden- und Bauwerksuntersuchungen unter der Hochstraße Elbmarsch und im südlichen Elbtunnelvorfeld

Weitere Vollsperrung in Hammerbrook

Die Amsinckstraße wird am kommenden Wochenende ebenfalls gesperrt. Die Arbeiten zum Austausch der mehr als 60 Jahre alten, maroden Brücke über den Mittelkanal, die bereits im vergangenen Herbst begonnen haben, erfordern eine weitere Vollsperrung zwischen Nordkanalstraße und Süderstraße.

Ab Freitag (27.9.), 21 Uhr und bis Montag (30.9.), 5 Uhr wird der Verkehr stadtauswärts über die Nordkanalstraße und den Nagelsweg umgeleitet, stadteinwärts führt die Umleitung über Süderstraße, Hammerbrookstraße und Spaldingstraße. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, kann es zu Verschiebungen im Zeitplan kommen.

Der Neubau der Brücke wird voraussichtlich noch bis zum November 2021 dauern.