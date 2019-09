Hamburg. Die Polizei erhält seit Sonntag Unterstützung in Miniaturform: Gemeinsam mit dem Miniatur Wunderland hat die Hamburger Polizei ein Video zur Prävention von Telefonbetrug gedreht. Das Video sei auf Initiative des Miniatur Wunderlandes entstanden, die Polizei habe im Rahmen ihrer Möglichkeiten zugearbeitet, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag gegenüber dem Abendblatt.

Das Video mit dem Titel "Leg sofort auf!!! ENKELTRICK – so fies ist die Masche" stellt aktuelle Verbrechen nach und wurde von Modellbauern und Filmern des Miniatur Wunderlandes in "Hunderten Stunden" produziert, so Frederik Braun, Gründer des Miniatur Wunderlandes. Neben dem Enkeltrick versuchen Callcenter-Mitarbeiter im Video, ältere Menschen am Telefon auch mit anderen Tricks um ihr Geld zu betrügen. Besonders auffällig dabei ist, dass das Geld immer sehr schnell abgehoben oder überwiesen werden solle.

Auch Timo Zill in Miniaturform im Video

Im Video sind die kleinen Einsatzfahrzeuge der Polizei bereits während der Anrufe auf den (Miniatur-)Straßen unterwegs. Nachdem das Callcenter von den Polizisten ausgehoben werden konnte, gibt es im Video noch eine Pressekonferenz mit Zimo Till, der von Polizeisprecher Timo Zill gesprochen wird. "Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die 110", gibt er verunsicherten Betrugsopfern am Ende mit auf den Weg.

"Das Video ist super gestartet und trägt vielleicht wieder einen kleinen Teil dazu bei, dass es diese schlimmen Verbrecher in Zukunft etwas schwerer haben", so Frederik Braun. Das Miniatur Wunderland hatte in den vergangenen Jahren bereits mehrere kleine Filme zu Themen, "die uns am Herzen liegen", gedreht. Dazu gehören Videos zum Grundgesetz, über die Rettungsgasse oder das Ehrenamt.