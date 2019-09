Hamburg. Sieben Prozent mehr Gehalt, wobei jeder Mitarbeiter mindestens 200 Euro mehr bekommen soll, und das Ganze bei einer Laufzeit von zwölf Monaten: So lautet die Forderung der Gewerkschaft Ver.di für die rund 12.000 Beschäftigen der Postbank in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Sie sind von Montag an zu einem Warnstreik aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft könnten somit rund 85 Postbank-Filialen in Norddeutschland, davon 28 in Hamburg, am Montag geschlossen bleiben.

Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, wollen die Postbank-Mitarbeiter am Montag von 9.30 Uhr an durch die Hamburger City ziehen. Los geht es am Stephansplatz zwischen dem Cinemaxx und der Spielbank. Von dort wollen die Mitarbeiter zum Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof ziehen, wo für 10.30 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant ist.

Verhandlungsrunde am 9. September gescheitert

Ver.di verhandelt bereits seit Wochen mit der Postbank. Zuletzt konnten sich die Parteien am 9. September nicht einigen. „Wer in der dritten Verhandlungsrunde eine Gehaltserhöhung unterbreitet, die unterhalb der zu erwartenden Teuerungsrate liegt, und damit die Gehälter entwertet, statt sie angemessen zu erhöhen, der fordert eine sehr deutliche Reaktion der Beschäftigten geradezu heraus", erklärt das Ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christoph Meister und fügt hinzu: "Der Habitus der Arbeitgeber zeugt von mangelndem Verantwortungsbewusstsein.“

Während der Postbank-Filialvertrieb eintägig am 23. September bestreikt wird, ist für die Beschäftigten der Postbank AG ein zweitägiger Ausstand geplant. Neben der geforderten Gehaltserhöhung von sieben Prozent sollen die Postbank-Mitarbeiter wählen können, ob sie mehr Geld oder mehr Freizeit möchten. Des Weiteren fordert Ver.di eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro. Für Ver.di-Mitglieder werden außerdem sechs Gesundheits- und Entlastungstage gefordert.