Frank Bsirske nennt Wirtschaftsprogramm der AfD gemeingefährlich

Essen.. Braun gebrannt und gut erholt kommt der dienstälteste Gewerkschaftschef aus dem Griechenland-Urlaub: Frank Bsirske hat Verdi erfunden, groß gemacht und 18 Jahre lang geführt. Bevor er im September abtritt, blickt er zurück auf eine exotische Karriere, harte Streiks und einen Erste-Klasse-Privatflug.

Herr Bsirske, Sie haben sich seinerzeit heftig gegen die Rente mit 67 gewehrt, die Merkel und Müntefering durchgesetzt haben. Jetzt gehen Sie selbst erst mit 67 in Rente. So schlimm war es also doch nicht, oder?

Frank Bsirske: Das gesetzliche Rentenalter auf 67 Jahre anzuheben, obwohl viele angesichts zunehmender Arbeitsbelastung nicht einmal bis 65 durchhalten, war nichts anderes als ein Rentenkürzungsprogramm. Und schlecht. In der Union wollen viele das Rentenalter jetzt schon wieder anheben. Wir bei Verdi sind stattdessen dafür, das Rentenniveau anzuheben und die Mehrkosten aus höheren Beiträgen und Steuern zu finanzieren. Sonst laufen wir sehenden Auges in eine massenhafte Altersarmut hinein.

Aber für Sie selbst passen die 67?

Da passte es. Ich habe angekündigt, nun den Staffelstab weiterzugeben, und bin überzeugt, dass das jetzt der richtige Schritt ist.

Nicht bedingungslos - So verteidigt Hubertus Heil sein Konzept der Grundrente

Sie hatten alle Mühe, die Gewerkschaftsfusion durchzusetzen. Ihr Argument lautete, als Supergewerkschaft werde Verdi „erhebliches politisches Gewicht“ erlangen. Es ging um Größe und Macht. Hat sich das gelohnt?

Eindeutig ja, auch wenn die Motive vielfältiger waren. Manchen der Gründungsgewerkschaften ging es finanziell nicht gut. Andere hatten Schwierigkeiten, viele Mitglieder zu gewinnen. Und natürlich gab es Widerstände, es gab schließlich über Jahrzehnte gewachsene Konkurrenzen untereinander.

Mit dem Zusammenschluss haben wir das beendet und mit Verdi die starke Dienstleistungsgewerkschaft in Deutschland geschaffen. Ohne dieses größere Gewicht hätten wir vieles nicht durchsetzen können – nicht an Tarifverträgen und auch nicht an politischen Forderungen wie den gesetzlichen Mindestlohn.

Von den anfangs knapp drei Millionen Verdi-Mitgliedern sind keine zwei Millionen mehr übrig. Warum?

Die Gründungsgewerkschaften hatten über 400.000 Mitglieder im Beitragsrückstand – viele seit mehr als einem Jahr. Als wir die Beiträge einforderten, traten die meisten aus. Hinzu kam eine Abmachung mit der IG BCE und IG Metall, keine Beschäftigten in der Chemie- und der Metallindustrie anzuwerben. Und schließlich fielen in gut organisierten Bereichen etliche Arbeitsplätze weg, allein bei Post und Telekom über 100.000. Dagegen entstanden viele neue Jobs in prekärer Arbeit, etwa im Sicherheitsgewerbe, in Callcentern und anderen Dienstleistungen. Dort ist die Fluktuation hoch, und viele Beschäftigte tun sich mit Selbstorganisation schwer.

Also haben Sie öfter und härter streiken lassen – allein im letzten Jahr 129 Mal.

Frank Bsirske bei einer Demonstration in Hamburg.

Foto: Markus Scholz / dpa

Im Öffentlichen Dienst zum Beispiel hatten wir nach drei Jahren ohne tabellenwirksame Lohnerhöhung einiges nachzuholen. In den vergangenen Jahren haben wir dann regelmäßig Reallohnzuwächse erzielen und etwa bei den sozialen Diensten auch qualitativ erste Schritte zur Aufwertung dieser Berufe durchsetzen können. Heute ist niemand so streikerfahren wie die Erzieherinnen in den Kitas. Und es hat sich für sie gelohnt.

Was war Ihr größter Misserfolg?

Dass es nicht gelungen ist, die Agenda 2010 zu verhindern.

Und persönlich? Denken Sie noch oft an Ihren Erste-Klasse-Flug nach Los Angeles im Jahr 2008, mitten im großen Verdi-Streik bei der Lufthansa, bei der Sie damals Mitglied im Aufsichtsrat waren?

Ich habe das nicht vergessen. Das war eine politische Fehleinschätzung von mir. Ich habe den Flug dann ja selbst aus eigener Tasche bezahlt. Und danach ist die Lufthansa-Satzung bezüglich der Gratisflüge für Aufsichtsratsmitglieder auch für alle geändert worden.

Wenn Sie nun als Verdi-Chef in Rente gehen, haben Sie mehr Zeit wofür? Vielleicht für aktive Politik als Grüner?

Nun, es gibt jede Menge Interessantes zu lesen. Und ganz sicher bleibe ich ein politischer Mensch und überzeugter Gewerkschafter.

Den was am meisten umtreibt?

Auf dem Grünen-Parteitag in Brandenburg soll ich reden und werde sicher auch die Stärke der AfD im Osten thematisieren. Wir müssen uns mit dieser Partei auseinandersetzen und gleichzeitig die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Es treibt eben viele um, ob sie künftig ihre Wohnung noch bezahlen können oder die Altersrente reichen wird, um anständig über die Runden zu kommen. Da muss man ran.

Weil die AfD es schon tut?

Eben nicht. Ihre Radikalisierung ins Völkische lenkt davon ab, dass sie in der Sozialpolitik eher einer radikalisierten FDP gleicht. Die AfD-Spitze erwärmt sich dafür, die gesetzliche Renten- und Arbeitslosenversicherung abzuschaffen und die Menschen privat vorsorgen zu lassen. Sie will die Erbschaftssteuer abschaffen. Und sie will zurück zur D-Mark – was einen Aufwertungsschock zur Folge hätte und unsere Exporte verteuern würde. Den Marsch in die nächste Wirtschaftskrise zum Programm zu erheben, das ist nicht nur strunzdumm, sondern gemeingefährlich. Den Interessen der Arbeitnehmer läuft das diame­tral entgegen.