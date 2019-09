Hamburg. Eine der erfahrensten Politikerinnen der Grünen wird sich im kommenden Jahr aus der Bürgerschaft verabschieden: Christiane Blömeke, die dem Parlament seit 2004 angehört, tritt bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020 nicht erneut an.

„Im nächsten Jahr werde ich meinen 60. Geburtstag feiern. Das ist für mich ein guter Anlass, dann einen klaren Schnitt zu machen und andere Lebensthemen und Aufgaben in den Vordergrund zu stellen“, sagte die Umweltpädagogin und Kommunikationstrainerin, die sich ihrem Beruf wieder stärker widmen, aber auch mehr Zeit für ihre Familie haben will. Außerdem will sich Blömeke „noch freier und konsequenter“ für den Klima-, Umwelt- und Naturschutz einsetzen.

Christiane Blömeke verbrachte ihr halbes Leben in der Politik

Die direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Alstertal/Walddörfer ist Sprecherin der Fraktion für Gesundheit und Sport, Pflege, Senioren sowie Verbraucher- und Tierschutz. Von 2015 an war sie vier Jahre lang Vize-Fraktionschefin, hatte aber im Frühjahr nicht erneut kandidiert. Ihr halbes Leben hat Christiane Blömeke in der Politik verbracht: Zunächst von 1991 im Ortsausschuss Walddörfer, dann von 1999 an in der Bezirksversammlung Wandsbek. Drei Jahre lang war sie dort Fraktionsvorsitzende der Grünen.

Zu ihren politischen Erfolgen zählt die frühere jugendpolitische Sprecherin die Schließung des Heims Feuerbergstraße und den Kompromiss zur Unterbringung von Flüchtlingen 2015/16 in ihrem Wahlkreis. Ein bisschen Wehmut liegt für sie angesichts des aktuellen Höhenfluges ihrer Partei im Abschied. „Aber ich bin stolz darauf, Teil des Ganzen gewesen zu sein, und durch meine Arbeit zum wachsenden Erfolg der Grünen beigetragen zu haben“, sagte Blömeke.