Hamburg. Seit dem frühen Morgen durchsuchen Beamte der Polizei Schleswig-Holstein zahlreiche Objekte in Norddeutschland, unter anderem eine Wohnung und einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in Eimsbüttel. Hintergrund der Razzia soll der Verdacht der Finanzierung terroristischer Umtriebe sein, nach Abendblatt-Information sollen die Verdächtigen Geld nach Syrien verschoben haben, möglicherweise, um die Terrororganisation "Islamischer Staat" zu unterstützen.