1,6 Milliarden – „Konzern Hamburg“ erzielt Rekordüberschuss

Hamburg. Der „Konzern Hamburg“ hat 2018 das beste Ergebnis seit Einführung der kaufmännischen Geschäftsberichte vor zwölf Jahren erzielt. Mit 1,6 Milliarden Euro Überschuss konnte das schon gute Ergebnis des Vorjahres noch einmal verdoppelt werden. Allein die Kernverwaltung der Stadt mit den elf Behörden und sieben Bezirksämtern hat 1,1 Milliarden beigetragen – 600 Millionen mehr als noch 2017.

Verantwortlich dafür war die anhaltend gute Konjunktur und entsprechend hohe Steuereinnahmen – diese lagen mit 12,5 Milliarden Euro noch einmal gut eine Milliarde über dem Rekordwert aus 2017. Vor allem Lohn-, Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer legten kräftig zu.

Privatisierung der HSH Nordbank ausschlaggebend

Scheinbar paradox: Die Verschuldung der Stadt stieg dennoch weiter an: Die Verbindlichkeiten der Kernverwaltung legten von 28,5 auf 31,4 Milliarden Euro zu, die des Konzerns stiegen von 44,4 auf knapp 48 Milliarden Euro. Hauptverantwortlich hierfür war die Beendigung des Kapitels HSH Nordbank, die 2018 privatisiert wurde, was dazu führte, dass Hamburg und Schleswig-Holstein ihre Garantieverpflichtungen in Milliardenhöhe einlösen mussten.

Dass die zusätzlichen Schulden nicht die gute Bilanz verhageln, liegt daran, dass sie darin in Form von Rückstellungen schon enthalten waren – diese erwarteten Belastungen wurden nun nur umgewandelt in echte Verbindlichkeiten.

Dressel: Senat wirtschaftet vorausschauend

„Auf dieses Konzernergebnis können die Beschäftigten aus Kernverwaltung und öffentlichen Unternehmen zurecht stolz sein“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). „Das beste je erzielte Jahresergebnis seit der Einführung von Geschäftsberichten nach kaufmännischen Grundsätzen im Jahre 2006 unterstreicht, dass Hamburg bei der Konsolidierung der städtischen Finanzen weiterhin auf sehr gutem Kurs ist.“

Der Senat wirtschafte vorausschauend und vorsichtig, gleichzeitig investiere er und schaffe die notwendige Infrastruktur für die wachsende Stadt, so Dressel. Dennoch betonte der Finanzsenator: „Hamburg gibt sich mit dem Erreichten aber keinesfalls zufrieden. Erträge und Aufwendungen sollen nachhaltig – also unabhängig von konjunkturellen Schwankungen – und strukturell schon im Plan ins Gleichgewicht gebracht werden.“

Bis 2024 wolle der Senat den „doppischen Budgetausgleich“ erreichen, also einen Haushaltsplan, der inklusive Abschreibungen und künftiger Lasten wie Pensionsverpflichtungen ausgeglichen ist. Dressel: „Künftigen Generationen soll ein funktionierendes öffentliches Gemeinwesen übergeben werden – das ist Generationengerechtigkeit.“