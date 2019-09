Hamburg hat ein weiteres Fünf-Sterne-Hotel: Die Fraser Suites Hamburg sind am Montag vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband offiziell mit der Klassifikation "Fünf Sterne Superior" ausgezeichnet worden. Das Hotel in der ehemaligen Finanzdirektion am Rödingsmarkt wurde erst im Mai eröffnet.

Olivier Briand, General Manager der Fraser Suites Hamburg, ist "sehr stolz, dass nun auch dieses geschichtsträchtige Hotel diese Klassifikation erhalten hat".