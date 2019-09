Hamburg. Die Zahlen sind beeindruckend: Insgesamt 2875 Kilo Müll haben Paddlerinnen und Paddler laut Umweltbehörde seit April mit den Green Kayaks aus den Hamburger Kanälen und der Alster gefischt. Allein im August waren es fast 690 Kilo.

Die mit Müllgreifern und Abfalltonnen ausgestatteten Boote der dänischen Initiative GreenKayak können an sechs Standorten in Hamburg für zwei Stunden kostenlos ausgeliehen werden – wenn die Freiwilligen sich im Gegenzug verpflichten, Plastik und anderen Abfall aus dem Wasser zu sammeln und ihr Erlebnis in den sozialen Medien zu teilen. Die Umweltbehörde unterstützt das Projekt für zunächst drei Jahre. 846-mal wurden die Kajaks bisher ausgeliehen. „Das heißt, 1692 Paddlerinnen und Paddler haben 1692 Stunden lang Müll gesammelt“, so die Umweltbehörde.

Umweltsenator ist begeistert

„Müll hat in unseren Kanälen nichts zu suchen, ist schädlich für die Gewässer und die Vögel und Fische“, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). „Wir freuen uns über die Unterstützung so vieler Paddelbegeisterter, die mit den Green Kayaks Müll sammeln.“

Ausgeliehen werden können die Kajaks laut Behörde an diesen Standorten: Segelschule Käpt’n Prüsse, An der Alster 47; Zur Gondel, Kaemmererufer 25; SUP CLUB Hamburg, Isekai 1, Hansa Steg, Schöne Aussicht 20a, Bootshaus Bergedorf, Schillerufer 41, Paddel-Meier, Heinrich-Osterath-Straße 256.