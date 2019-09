Prozess wegen Missbrauchs: Freispruch für Feuerwehrmann

Neustadt. Als das Urteil gefällt wird, mit dem er einen Freispruch erhält, da fällt von Marcel J. sichtbar eine Tonnenlast ab. Über viele Jahre hat der 36-Jährige bei der freiwilligen Feuerwehr Jugendliche betreut – eine Aufgabe, die ihm nun beinahe zum Verhängnis geworden ist. Denn über Marcel J. schwebte der Verdacht, er habe seinen Kontakt mit Minderjährigen für sexuelle Übergriffe ausgenutzt.

Das Schöffengericht kommt nach einer ausführlichen Beweisaufnahme zu dem Schluss, dass es Zweifel an der Schuld des Angeklagten gebe und er deshalb freizusprechen sei. Es bleibe aber „ein ungutes Gefühl“, betont die Vorsitzende. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Verurteilung zu 14 Monaten Haft auf Bewährung beantragt, die Verteidigung einen Freispruch für den Angeklagten gefordert. Marcel J. wurde unter anderem sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Laut Anklage sagte der Hamburger bei der Freiwilligen Feuerwehr Hummelsbüttel unter anderem zu einem 13-Jährigen, er wolle ihn für eine Sanitätsübung vorbereiten und müsse ihn dafür am Körper schminken, um „Verletzungen“ zu simulieren. Dann habe er ihn unter der Kleidung im Intimbereich berührt. Bei einer anderen Gelegenheit soll der Angeklagte einen 14-Jährigen für einen sogenannten Bodycheck abgetastet und den mit einer Unterhose bekleideten Jungen überraschend auch im Genitalbereich angefasst haben.

Angeklagter beteuerte, die Vorwürfe seien "nicht richtig"

Der Angeklagte, ein großer, kräftiger Mann im schwarzen Kapuzenshirt, hatte zum Prozessauftakt beteuert, die Vorwürfe seien „nicht richtig“. „Zu keiner Zeit“ habe er einen der Jungen in der Intimregion befingert. Seit dem vergangenen Jahr habe er „jede Nacht“ überlegt, so Marcel J., „wie es sein kann, dass ich so beschuldigt werde. Die letzten Jahre waren für mich die Hölle.“ Er schilderte, als gelernter Notfallsanitäter bei den Sanitätsübungen der freiwilligen Feuerwehr häufig dabei gewesen zu sein. Mitunter würden manchmal Mimen geschminkt, damit Verletzungen für die Übungen realistischer aussehen. Bei einem sogenannten Bodycheck, der ebenfalls zu den Übungen gehöre, werde der ganze Körper eines Unfallopfers auf Verletzungen abgetastet. So solle Auszubildenden beigebracht werden, eine Beckenfraktur zu erkennen. Und einer seiner 13 Jahre alten Schützlinge sei „ganz begeistert“ gewesen, mitzuwirken und sich schminken zu lassen. Bei einer anderen freiwilligen Feuerwehr war Marcel J. schon einmal ausgeschlossen worden, 20 Jahre ist das mittlerweile her. Damals sei es „um Sprüche“ gegangen, „die wohl nicht ganz angebracht waren“, hatte der 36-Jährige gesagt.

Ein Jugendwart hatte als Zeuge berichtet, Kinder und Jugendliche würden zwar für Übungen geschminkt, aber „nicht im Beckenbereich. Die fasst man nicht überall an!“ Ansonsten war der Prozess über weite Teile unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt worden, insbesondere während der Aussagen der Jugendlichen.

Was einer der jungen Zeugen im Prozess geschildert habe, sei zwar ein „merkwürdiges und unangenehmes Verhalten“ des Angeklagten gewesen, aber nicht strafrechtlich relevant, erklärt die Richterin. In dem anderen Fall habe nicht geklärt werden können, ob die Berührungen sexuell motiviert waren oder eher flüchtiger Natur im Rahmen der Übungen gewesen sind. Es sei „nicht auszuschließen“, dass die Aussage des Jungen „durch Hineinfragen“ von den Eltern geprägt gewesen sei. Deshalb seien Zweifel geblieben. In jedem Fall, betont die Richterin, sei das Berühren der Jugendlichen im Beckenbereich „unangemessen. Sie sehen, was daraus werden kann. Man darf nie als Erwachsener die Distanz zu Jugendlichen verlieren!“ Sonst bestehe die „Gefahr, „dass man in einen Vorwurfsstrudel gerät.“