Missbrauchs-Prozess muss neu aufgerollt werden

Kaltenkirchen. Der Missbrauchsprozess gegen einen 46 Jahre alten Sozialpädagogen aus dem Raum Kaltenkirchen ist geplatzt und muss noch einmal neu aufgerollt werden. Eine Sprecherin des Kieler Landgerichts bestätigte am Donnerstag die Aussetzung der Mitte August eröffneten Hauptverhandlung. Der Termin für einen Neubeginn stehe noch nicht fest.

Für die Aussetzung des Verfahrens gegen den ehemaligen Leiter einer Jugendeinrichtung in Cuxhaven sorgten die Hamburger Strafverteidiger des Angeklagten, Mathias Huse und Jacob Schwieger. Sie hatten schon zum Prozessauftakt argumentiert, dass die 17 überwiegend schweren Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung im Tatzeitraum 2013 bis 2018 in der Anklageschrift zeitlich und örtlich nicht hinreichend konkretisiert waren. Die Jugendstrafkammer wies den Antrag zurück, verschob jedoch die geplante Anhörung der heute zehn- bis 14-jährigen Belastungszeugen, um der Verteidigung Zeit für die Einsicht in angeblich vorenthaltene Aktenteile zu geben. Auch mit der vagen Aussicht auf eine mögliche Einlassung ihres Mandanten torpedierten die Anwälte die Festlegung eines Zeitplans. So musste die bereits terminierte Anhörung eines 14-Jährigen verschoben werden, der in der Einrichtung des Angeklagten lebte.

Die Jugendkammer hat nun entschieden, den als Nebenkläger am Prozess beteiligten Belastungszeugen noch vor seiner gerichtlichen Vernehmung aussagepsychologisch begutachten zu lassen. Die zeitaufwendige Prüfung der Glaubhaftigkeit ist innerhalb der dreiwöchigen Fortsetzungsfrist aber nicht zu leisten. Zumal eine Sachverständige frühestens im Oktober für die Aufgabe zur Verfügung steht. Deshalb musste der Prozess platzen.

Die Verzögerung könnte nun die Freilassung des Angeklagten zur Folge haben. Der Sozialpädagoge sitzt seit mehr als sechs Monaten in U-Haft. Nach Mitteilung der Gerichtssprecherin steht eine Haftprüfung beim Oberlandesgericht in Schleswig an. Dem Angeklagten, der sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert hat, droht im Fall der Verurteilung eine mehrjährige Haftstrafe. Ob der Prozess noch in diesem Jahr neu aufgerollt werden kann, scheint zumindest fraglich.