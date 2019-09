Hamburg. Die Polizei Hamburg warnt am Donnerstag davor, dass das Hochwasser der Elbe am Abend deutlich höher ausfallen könnte als gewohnt. Laut Mitteilung der Beamten via Twitter besteht die Gefahr, dass die tiefer gelegenen Parkplätze – wie zum Beispiel am Fischmarkt – überspült werden könnten.

Autofahrer werden gebeten, ihre auf einem elbnahen Parkplatz abgestellten Fahrzeuge zu entfernen. Der Pegelhöchststand wird am Messpunkt St. Pauli für kurz vor 22 Uhr erwartet.