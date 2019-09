Hamburg. Wer sich so unwohl fühlt, dass er von der Arbeit fernbleiben muss, kann sich zwar zunächst telefonisch krankmelden. Aber spätestens am vierten Krankheitstag will der Arbeitgeber Fakten auf dem Tisch haben, sprich eine Krankschreibung. Bisher muss man dafür noch den Weg in die Praxis antreten, Wartezeiten in Kauf nehmen, sich untersuchen lassen und ein Gespräch mit dem Arzt führen.

Jetzt gibt es seit einiger Zeit Angebote im Internet, die dieses Prozedere wesentlich vereinfachen können. mit einer Online-Krankschreibung. Eine dieser Firmen ist das Hamburger Telemedizin-Start-Up au-schein.de. Nachdem das Unternehmen im vergangenen Dezember bereits mit digitalen Krankschreibungen bei Erkältungen gestartet ist, hat es sein Angebot jetzt auf starke Regelschmerzen ausgedehnt.

Die Gynäkologin Dr. Eva-Maria Ansay will damit die Tabuisierung von Regelschmerzen bekämpfen: „Ich habe jahrzehntelang in meiner Praxis Frauen betreut. Es gibt Patientinnen, die während ihrer Periode unter enormen Schmerzen leiden, regelmäßig ohnmächtig werden oder sich stündlich erbrechen. Es muss endlich Schluss damit sein, dass Frauen sich an so einem Tag zur Arbeit schleppen, nur weil sie keine schiefen Blicke oder Karriere-Nachteile riskieren wollen.“ Unterstützung erhält die Ärztin zum Start des Angebots durch die Gynäkologin und E-Health-Expertin Dr. Maike Henningsen.

Auf dem Fragebogen gibt es Ausschlusskriterien

Und so funktioniert es: Die Patientin füllt hierzu einen digitalen Fragebogen auf der Webseite www.au-schein.de aus und gibt dabei auch die Versichertendaten ihrer Krankenkasse ein. Sie muss neben den Fragen zu Symptomen auch Fragen beantworten, die zu einem Ausschluss der Krankschreibung führen, zum Beispiel, wenn die Bauchschmerzen nur einseitig auftreten.

Der Tele-Arzt prüft die Symptome und stellt bei Übereinstimmung eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus. Der Fragebogen wurde mithilfe eines Expertenteams aus Gynäkologen unter der Leitung von Dr. Eva-Maria Ansay entwickelt. Auch bei Erkältungen müssen die Patienten online einen Fragebogen ausfüllen, der dann die Grundlage für die Krankschreibung ist.

Online-Krankmeldungen kosten neun Euro

Ein Gespräch zwischen Arzt und Patient findet nicht statt, der Arzt kann aber Rückfragen stellen. Auch auf eine körperliche Untersuchung wird verzichtet. „Bei diesen Erkrankungen ist eine körperliche Untersuchung nicht nötig, weil hier die Antworten des Patienten auf dem Fragebogen für eine Diagnose ausreichen und die Patienten in der Regel ihre Diagnose schon kennen“, sagt der Rechtsanwalt Can Ansay, Geschäftsführer und Mitgründer des Unternehmens.

Nach der Diagnose stellt der ärztliche Leiter des Unternehmens, Oskar Scherner, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus, sowohl in digitaler als auch in Papierform. Patienten zahlen neun Euro für die digitale Zustellung als PDF und zusätzlich fünf Euro für den Versand des Originals per Post.

Fehldiagnose? Bislang keine Beschwerden

Diese Krankschreibung kann der Beschäftigte dann seinem Arbeitgeber vorlegen. Auf der Bescheinigung gebe es keinen Hinweis darauf, dass sie per Telemedizin ausgestellt worden sei, sagt Ansay. Für Nachfragen des Arbeitgebers könne nur die Tatsache sorgen, dass auf dem Schein als Arztsitz eine Privatpraxis in Lübeck angegeben sei.

Bislang haben nach Angaben des Unternehmens schon mehr als 10.000 Patienten von dem Angebot Gebrauch gemacht. “Bislang haben wir noch keine Beschwerde wegen einer Fehldiagnose erhalten“, sagt Ansay. Für die Zukunft sei geplant, die Online-Krankschreibungen auf weitere Krankheitsbilder auszuweiten. Welche das sein werden, wollte er allerdings noch nicht verraten.

Ärztekammer kritisiert mehrere Punkte

Dr. Pedram Emami, Präsident der Ärztekammer Hamburg

Foto: Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Die Hamburger Ärztekammer sieht solche Angebote allerdings kritisch, auch wenn die ausschließliche Fernbehandlung in Hamburg nach einer Änderung der Berufsordnung mittlerweile erlaubt ist. "Die ärztliche Sorgfaltspflicht gegenüber der Patientin oder dem Patienten muss jedoch immer im Vordergrund stehen. Das heißt, es eignet sich nicht jede Erkrankung und Therapie für Fernbehandlung, zum Beispiel über die Videosprechstunde. Auch hinter einer zunächst harmlos wirkenden Erkältung kann sich eine viel gravierendere Erkrankung verbergen. Die Ärztin oder der Arzt muss im Zweifel darüber entscheiden, ob sie / oder er die ärztliche Sorgfalt auf diesem Weg gewährleisten kann", sagt Dr. Pedram Emami, Präsident der Hamburger Ärztekammer.

Die Ärztekammer wirft auch noch ein weiteres Problem auf. So müssen Ärztinnen und Ärzte AU-Bescheinigungen nach besten Wissen und Gewissen ausstellen. "Wie stellt die Ärztin / der Arzt sicher, dass der Mensch, welcher das Foto einer Versichertenkarte über Whats App oder Ähnliches schickt, tatsächlich a) krank und b) der Patient ist, der auf der Versichertenkarte genannt ist?", so Emami.

Und ein dritter Punkt: Für Kassenärzte sei eine „Krankschreibung“ aus der Ferne nach geltender Rechtslage nicht möglich. Fraglich sei, ob ein Arbeitgeber im Falle gesetzlich versicherter Arbeitnehmer die Krankschreibung ausschließlich aus der Ferne – als Privatrezept ausgestellt – akzeptiere oder die Lohnfortzahlung verweigere. Im Zweifel müsste dann beim Arbeitsgericht geklärt werden, ob die Lohnfortzahlung nachzuzahlen sei oder nicht.

Einlesen der Versichertendaten nicht möglich

Auch die Krankenkasse DAK äußert sich in einer Stellungnahme eher kritisch: "Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist im vollen Gange. Umso wichtiger ist es, den Nutzen von digitalen Anwendungen in den Mittelpunkt zu stellen – sowohl für Ärzte als auch für Patienten. Digitalisierung braucht vor allem Qualität.

Das Verfahren sieht aber mehrere Medienbrüche vor: Die Daten der Versichertenkarte können beispielsweise nicht automatisch eingelesen werden. Die Versendung der originalen AU-Bescheinigung verursacht Portokosten und eine zeitliche Verzögerung. Zukunftsweisende digitale Lösungen sollten jedoch einen möglichst reibungslosen digitalen Prozess sicherstellen." Dennoch, so die DAK, würden diese Bescheinigungen genauso anerkannt wie alle anderen.

Versendung der Krankschreibung nicht über WhatsApp

au-schein.de war schon vor einigen Monaten in die Kritik geraten, weil es für die Krankschreibungen den Messengerdienst WhatsApp nutzte. Das wurde kürzlich geändert. Wie das Unternehmen im August mitteilte, erfolgt die elektronische Vorab-Übermittlung der Krankschreibung jetzt in einem gesicherten Download-Bereich auf der Webseite.