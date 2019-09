Hamburg. Irmbach Grossmann sitzt auf dem Sofa ihres gemütlich eingerichteten Wohnzimmerstübchens. Die 101-Jährige möchte ihre Geschichte erzählen, denn sie will sich bedanken – und das, obwohl die alte Dame bestohlen wurde. Aber der Reihe nach.

„Am Montagmorgen habe ich mich rechtzeitig auf den Weg gemacht, um vor der angesagten Hitze wieder zu Hause zu sein“, beginnt Irmbach Grossmann ihre Erzählung. Sie brauche immer zwei bis drei Stunden für einen Einkauf im nächstgelegenen Supermarkt. Als die Hamburgerin ihre Einkäufe bereits in ihrem Rollator verstaut hatte, musste sie bestürzt feststellen, dass ihr Portemonnaie samt EC-Karte, Personalausweis, Behindertenausweis und einem geringen Bargeldbetrag gestohlen worden war.

Frau zahlt Einkauf und verschwindet

Sie erzählt, dass der Kassierer selbst ganz betroffen gewesen sei und sich hilfsbereit um sie gekümmert habe. Während sie im Gespräch mit der vor Ort erschienenen Polizei den Vorfall schilderte, bezahlte eine unbekannte Dame den Einkauf im Wert von 37,72 Euro. Die Retterin in der Not ist laut dem Kassierer zwar regelmäßige Kundin in der Lidl-Filiale, war jedoch bereits gegangen, als die 101-Jährige von der guten Tat erfuhr. „Ich konnte mich nicht bedanken oder nach ihrer Adresse fragen, um ihr das Geld zurückzugeben“, sagt die Abendblatt-Leserin. Vielleicht gehe es ja auf diesem Wege – über die Zeitung.

„Das habe ich wirklich in meinen 101 Jahren noch nicht erlebt“, sagt Irmbach Grossmann, „das war eine wirklich selbstlose Tat.“ Die unbekannte Retterin möge sich bitte, um den Kontakt herzustellen, in der Abendblatt-Redaktion melden (Telefon 040/5544 71031).

Von zu Hause aus hat sie unverzüglich bei ihrer Bank angerufen, um die EC-Karte sperren zu lassen. Eine neue EC-Karte wurde der 101-Jährigen bereits zugeschickt. Sicher ist: Ihre regelmäßigen Einkaufsbummel wird sie trotz des Diebstahls weiterhin machen.