Norderstedt.. Sie gaben sich als Polizeibeamtin aus und als Enkelin: Zwei Betrügerinnen wollten am Mittwoch eine 93-jährige Norderstedterin um Bargeld erleichtern. Doch die Diebe hatten nicht mit dem beharrlichen Misstrauen der Rentnerin gerechnet.

In der Mittagszeit klingelte das Telefon bei der 93-Jährigen. Eine junge Frau meldete sich und gab sich als die Enkelin der Frau aus. Sie sprach von einem Hauskauf, für den sie dringend einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag brauche. Die 93-Jährige roch den Braten und beendete das Telefonat. Doch die Betrügerin versuchte den Enkel-Trick kurz darauf ein zweites Mal – wieder legte die Seniorin einfach den Hörer auf.

Was nun geschah, ist auch für die Polizei eine neue Masche: Eine eher älter klingende Frau rief bei der 93-Jährigen an und gab sich als Kriminalbeamtin zu erkennen. Sie hätte die vorausgegangenen betrügerischen Telefonate abgehört. Nun bot sie an, dass die 93-Jährige ihr Bargeld in die sicheren Hände der Polizei übergeben könne. Die Seniorin fiel auch auf diesen Trick nicht herein, legte auf und rief bei der richtigen Polizei in Norderstedt an, um die beiden Gaunerinnen anzuzeigen. Die Polizei lobt das Verhalten der Norderstedterin als vorbildlich. Niemals sollte man sich am Telefon zur Herausgabe von Wertgegenständen überreden lassen.