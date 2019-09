Hamburg/Schenefeld. Zur Einweihung des riesigen Röntgenlasers European XFEL im September 2017 kamen etwa 800 Gäste, in den Festreden ging es um große Erwartungen. Wer wolle, dass „die Besten der Welt zusammenkommen“, müsse ein solches Projekt in Gang bringen, sagte etwa die damalige Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU). „Wir rechnen auf jeden Fall mit Nobelpreisen“, erklärte ein Physiker der Forschungseinrichtung gegenüber den „Tagesthemen“.

Nun, zwei Jahre später, hat die Stockholmer Akademie zwar noch keine Auszeichnung vergeben für Experimente mit dem 1,5 Milliarden Euro teuren Messinstrument. Allerdings wären naturwissenschaftliche Durchbrüche innerhalb so kurzer Zeit eine große Überraschung gewesen. Zuerst einmal musste sich der Betrieb einspielen in der 3,4 Kilometer langen Anlage, die unter der Erdoberfläche zwischen dem Forschungszentrum Desy in Bahrenfeld und einer unterirdischen Experimentierhalle in Schenefeld verläuft.

Hohe Nachfrage nach Experimenten

Doch allein die Aussicht, für Studien „herausragende Bedingungen“ vorzufinden, wie sie das Forschungszentrum bieten will, ist offenbar verlockend für viele Wissenschafter. Die Nachfrage übersteigt die Kapazitäten für Experimente erheblich: Auf vier Aufrufe des Forschungszentrums an Wissenschaftler, sich zu bewerben, erhielt European XFEL nach eigenen Angaben 363 Anträge – aber nur 98 Bewerbergruppen bekamen die begehrte „Strahlzeit“. Geschäftsführer Prof. Robert Feidenhans’l sagt, er erkundige sich fortwährend nach der Zufriedenheit der Nutzer. „Die meisten sind begeistert.“ Freude herrsche vor allem über die großen Datenmengen, die der Laser liefere.

Das Team am European XFEL ist wirklich Weltklasse Mike Dunn, Direktor der US-Einrichtung LCLS, über die Konkurrenz in Hamburg und Schleswig-Hostelin

Zum Start 2017 standen erst zwei der sechs Experimentierstationen zur Verfügung. Die Anlagen drei und vier laufen seit Ende 2018, seit Frühjahr 2019 sind alle sechs Messinstrumente in Betrieb. Zwar funktionierten die Stationen weitestgehend problemlos, sagt Feidenhans’l. Die Handhabung der neuartigen, nie zuvor erprobten Geräte sei allerdings sehr kompliziert. „Wir müssen noch daran arbeiten, dass die Nutzer die Instrumente leichter bedienen können.“

Star-Biophysiker forscht in Bahrenfeld

Bisher haben 60 Experimente stattgefunden, an denen mehr als 1200 Nutzer beteiligt waren, unter ihnen Forscher aus den USA, aus Großbritannien und Schweden. Zu den „Stars“ zählt der britische Biophysiker Henry Chapman, der den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft erhielt und in Bahrenfeld arbeitet. Bald mit European XFEL kooperieren wird der österreichische Physiker Matthias Troyer von der ETH Zürich, der in diesem Jahr den Hamburger Preis für Theoretische Physik der Joachim Herz Stiftung bekam.

Der European XFEL ist Supermikroskop und Hochleistungskamera in einem. Mithilfe der extrem hellen und kurzen Röntgenblitze des Instruments wollen Forscher so genau wie nie zuvor biologische Strukturen sichtbar machen, ultraschnelle chemische Prozesse filmen und physikalische Zusammenhänge beobachten: bis auf die Ebene von Atomen – Teilchen, die zehn Millionen Mal kleiner sind als ein Millimeter.

Es geht um Fragen wie: Lässt sich die Photosynthese der Pflanzen nachahmen, um umweltschonend Brennstoff zu gewinnen? Wie lassen sich kleinere Datenspeicher konstruieren? Welche Struktur haben bestimmte Biomoleküle, die eine Rolle bei Krankheiten spielen – und wo könnten neue Therapien ansetzen?

Viele Publikationen erwartet

Externe Nutzer, also nicht am European XFEL beschäftigte Forscher, haben seit 2017 zwar erst fünf Studien in Fachjournalen veröffentlicht. Das kann man aber darauf zurückführen, dass von der Auswertung von Messdaten über die Begutachtung der Untersuchung durch andere Forscher (Peer-Review) bis zur Publikation viele Monate vergehen können. „Unsere leitenden Wissenschaftler, die die Experimentierstationen betreuen, rechnen aufgrund der bisher durchgeführten Experimente mit einer Vielzahl weiterer Publikationen“, sagt European XFEL-Sprecher Bernd Ebling. Hinzu kommen ihm zufolge etwa 100 veröffentlichte Studien von European XFEL-Autoren zu Themen, die direkt der Forschungsanlage zuzuordnen sind.

Bisher hat European XFEL neun Millionen Euro für 25 Projekte an Drittmitteln eingeworben. Davon entfällt eine Hälfte auf EU-Projekte, die andere auf Fördermittel aus Deutschland. Auch hier gibt es noch Luft nach oben: „Bisher lag der Fokus nicht auf der Einwerbung von Mitteln, sondern auf der Inbetriebnahme der Anlage“, sagt Ebeling.

Bis der European XFEL in Betrieb ging, galt der Röntgenlaser LCLS in Kalifornien als stärkste Maschine seiner Art. Schon damals kooperierten die US-Amerikaner und ihre deutschen Kollegen miteinander. Heute befinden sich beide Einrichtungen in einem „freundschaftlichen Wettbewerb“, wie LCLS-Direktor Mike Dunn sagt, von dem man deshalb wohl auch keine besonders kritischen Worte erwarten darf. Er müsste sich allerdings auch nicht überschwänglich äußern – tut das aber: Er sei „sehr beeindruckt von der Qualität und dem Tempo der Fortschritte“, schreibt Dunn auf Abendblatt-Nachfrage. „Das Team am European XFEL ist wirklich Weltklasse und ich gehe davon aus, dass sich jeder Experimentierbereich schnell zu einem Kraftpaket für wissenschaftliche Ergebnisse entwickeln wird.“

Wettbewerb wie Bockspringen

Der Wettbewerb funktioniere wie Bockspringen, sagt Dunn: „Die eine Institution schafft einen Durchbruch, der dann in der gesamten Gemeinde verkündet. Dann macht die andere Institution den nächsten großen Schritt.“ Das zeige sich im übrigen auch an der Forschungstechnik: Der LCLS konnte 120 Röntgenlaserblitze pro Sekunde liefern – der European XFEL schafft bis zu 27.000 Lichtpulse. Damit sind die Hamburger zwar die Nummer eins – aber nur solange wie der Umbau des LCLS läuft. Danach soll die Maschine in Kalifornien bis zu eine Million Pulse pro Sekunde liefern. Das soll dann für noch mehr Daten in noch kürzerer Zeits sorgen. Inwieweit das dem gesellschaftlichen Fortschritt dient, müssen beide Einrichtungen zeigen.

An dem Röntgenlaser European XFEL beteiligen sich derzeit zwölf Länder. Deutschland trägt 57 Prozent der Kosten, Russland 26 Prozent. Die anderen Partnerländer sind mit ein bis drei Prozent beteiligt. Für den Betrieb ist die gemeinnützige European XFEL GmbH zuständig, die mehr als 350 Mitarbeiter beschäftigt.