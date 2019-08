Hamburg. Die Cyclassics 2019 in Hamburg sind am Sonntagmorgen mit den ersten Rennen gestartet. Den ganzen Tag über gibt es Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen in Hamburg und Umgebung. Vor allem durch Stormarn fahren die Profis eine große Schleife. Der Zieleinlauf der besten Radfahrer wird gegen 16.45 Uhr in der Innenstadt an der Mönckebergstraße erwartet.

Wegen der Sperrungen und der vielen sportlichen Großveranstaltungen überhaupt in Hamburg gibt es aber auch Protest. Der bahnt sich vor allem in den sozialen Netzwerken bei Twitter und Facebook seinen Weg in die Öffentlichkeit. 500.000 Zuschauer werden an der Strecke erwartet – bei knapp 30 Grad und leichter Brise aus östlicher Richtung.

Das Hamburger Abendblatt hält Sie mit den wichtigsten Infos hier auf dem Laufenden.

Ein Italiener als Top-Favorit

Italiens Sprintstar Elia Viviani will den Hattrick perfekt machen. Der 30-Jährige aus der Nähe von Verona hatte bereits 2017 und 2018 die schnellsten Beine auf der Mönckebergstraße. Bisher hat noch kein Profi das WorldTour-Rennen in Hamburg dreimal nacheinander gewonnen. Die Konkurrenz ist trotz der zeitgleich stattfindenden Vuelta in Spanien groß: Dreifach-Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei ist ebenso ein heißer Anwärter auf den Sieg wie die ehemaligen Cyclassics-Champions Caleb Ewan (Australien/2016), Alexander Kristoff (Norwegen/2014) und Arnaud Démare (Frankreich/2012).

Cyclassics: Die Karte zur Strecke

Jedermänner und Profis

Die Jedermannfahrer sind am Sonntag auf drei Strecken unterwegs: 60 Kilometer, 100 Kilometer und 160 Kilometer. Die Startaufstellung für die Kurzstrecke war bereits um 6.45 Uhr, die Teilnehmer für die beiden längeren Strecken mussten sich ab 7.30 Uhr An der Alster einfinden.

20 Profiteams mit jeweils sieben Fahrern beginnen am Sonntag um 11.45 Uhr ebenfalls An der Alster ihr 216,7 Kilometer langes Rennen. Gegen 16.50 Uhr sollte die Spitzengruppe wieder im Ziel sein. Das Rennen zählt zur „Champions League“ des Radsports, zur höchsten Kategorie, der UCI World Tour. Deshalb müssen auch die 18 besten Teams daran teilnehmen.

Cyclassics bei Twitter und Instagram

Die #cyclassics terrorisieren wieder die Stadt. Um Hamburg auf Teufel komm raus zur Sportstadt zu machen, wird eine ganze Bevölkerung festgesetzt. Oder in den Worten von André Greipel: „Es ist für uns fantastisch, durch eine Millionenstadt zu fahren, die komplett abgesperrt ist“. pic.twitter.com/s13dcr607C — Claas Gefroi (@ClaasGefroi) August 25, 2019

Webseite der Cyclassics

Informationen über die Hamburger Straßen sind auch auf der Webseite der Cyclassics zu finden. Unter der Rufnummer 040/428 65 65 65 wird am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 6.30 bis 17 Uhr ein Verkehrsinfotelefon eingerichtet.

Zeititplan der Sperrungen am Sonntag:

7.25 – 8 Uhr: Start Jedermannrennen 60km, Alsterglacis

8.43 – 10.21 Uhr: Zieleinlauf 60km, Mönckebergstraße

8.10 – 9.30 Uhr: Start Jedermannrennen 100/160km, An der Alster/ Sechslingspforte

10.33 – 13.24 Uhr: Zieleinlauf 100km, Mönckebergstraße

11.42 – 14.12 Uhr: Zieleinlauf 160km, Mönckebergstraße

11.45 Uhr: Start Eliterennen, An der Alster/ Sechslingspforte

16.47 – 17.08 Uhr: Zieleinlauf Eliterennen, Mönckebergstraße, anschließend Siegerehrung

13.45 Uhr: Start Youngclassics, Alsterglacis

14.58 – 15.03 Uhr: Zieleinlauf Youngclassics, Mönckebergstraße

13.30 – 13.35 Uhr: Start RadRace, Schenefeld

14.23 – 14.46 Uhr: Zieleinlauf RadRace, Mönckebergstraße

Alle Sperrungen in und um Hamburg

Innenstadt

Die Straßen rund um die Binnenalster werden häuserseitig teilweise ab Sonnabend, 21 Uhr, gesperrt.

Wasserseitig werden die Straßen ab Sonntag, 5 Uhr, gesperrt.

Am Sonntag ist die Kennedybrücke von ca. 4.30 bis 14.15 Uhr für Autos tabu.

Die B4 im Verlauf Willy-Brandt-Straße/Ludwig-Erhard-Straße aus Richtung Deichtortunnel ist nur für Anlieger bis zum Holstenwall befahrbar.

Ost-West-Verbindung

Die Ost-West-Verbindung von der A1/A255 (Elbbrücken) in Richtung Westen ist wegen der Sperrungen der B4 in Höhe Deichtorplatz und Millerntorplatz während der Radrennen am Sonntag ab 7 Uhr nicht möglich. Die Polizei empfiehlt, vormittags von der A1 die A24/Horner Kreisel und den Ring 2 zu nutzen.

Ab etwa 12 Uhr wird geraten, von der A1/A255 (Elbbrücken) über den Heidenkampsweg auszuweichen und dann die frei befahrbaren Straßen nördlich der Alster zu nutzen.

Altona/St. Pauli-Süd/Hafenrand/südliche Innenstadt/HafenCity

Der Durchgangsverkehr auf der B4 und auf der "nördlichen Hafenrandstraße" wird wegen der Sperrungen in Altona, der Willy-Brandt-Straße und der B4 an der Einmündung Ludwig-Erhard-Straße/Holstenwall zwischen 7 Uhr und 17 Uhr nicht möglich sein. "Eine Lenkung des Durchgangsverkehrs in Richtung Westen erfolgt dann per Hinweistafeln ab Amsinckstraße/Deichtorplatz über den Wallringtunnel", teilte die Polizei mit.

Die südliche Innenstadt, der Hafen, die HafenCity und der südliche Teil St. Paulis ist für die Dauer der Veranstaltung nicht über Altona erreichbar sowie aus dem Osten Hamburgs nur eingeschränkt. Befahrbar ist hingegen die Zweibrückenstraße/Billhorner Brückenstraße. Fischmarktbesucher können ihr Ziel mit öffentlichen Verkehrsmitteln über Landungsbrücken und die Hafenfähren erreichen.

Nördliche Innenstadt

Schwierig wird es für Autofahrer auch in der nördlichen Innenstadt zwischen dem Straßenzug Kaiser-Wilhelm-Straße/Stadthausbrücke/Großer Burstah/Mönckebergstraße und dem Ring 1. Dieser Bereich ist von 7 Uhr bis 17 Uhr nur sehr eingeschränkt und mit Zeitverzögerungen über Durchfahrtstellen über den Ring (Wallringtunnel/Lombardsbrücke/Esplanade) erreichbar.

Der Hauptbahnhof/ZOB kann von 7 Uhr bis 17 Uhr nicht über Amsinckstraße/Deichtorplatz/Klosterwall angefahren werden. Aus Richtung Süden wird die Strecke über Heidenkampsweg/Bürgerweide/Steindamm empfohlen.

Südliche Innenstadt

Die südliche Innenstadt ist zwischen Mönckebergstraße und Willy-Brandt-Straße von Sonnabend, 21 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, wegen der Sperrung des Straßenzuges Domstraße/Speersort/Steinstraße und weiterer Sperrungen rund um den Burchardplatz nur eingeschränkt erreichbar. Nur Anlieger haben Zufahrt, jedoch sind die Parkmöglichkeiten für die Bewohner erheblich reduziert.

Sülldorf/Blankenese/Rissen/Osdorf/Bahrenfeld

Die Ausfahrt aus den Stadtteilen Sülldorf/Blankenese/Rissen/Osdorf/Bahrenfeld ist über die B431 zur A7 (AS Bahrenfeld) oder die Schenefelder Landstraße Richtung Schenefeld gewährleistet.

Die Ortsdurchfahrt Wedel/B 431 soll ab ca. 15 Uhr wieder frei sein.

Im Bereich Blankenese ist der Verkehr von 8 Uhr bis 16.45 Uhr stark eingeschränkt.

Die Anschlussstelle AS Volkspark auf der A7 ist von 7 Uhr bis 14 Uhr gesperrt. Die AS Bahrenfeld und AS Othmarschen auf der A7 sind frei.

Barmbek/Bramfeld/Steilshoop/Farmsen/Berne/Meiendorf

Um diesen Bereich sollten Autofahrer von 7.45 Uhr bis 12 Uhr einen Bogen machen, da der Verkehr nur sehr eingeschränkt möglich ist.

Nord-Süd-Verbindung

Die Nord-Süd-Verbindungen sind uneingeschränkt über den Ring 2 (Barmbeker Ringbrücke) und die A1 (Barsbüttel/Jenfeld) befahrbar. "Mit erheblichen Zeitverzögerungen ist die Nord-Süd-Verbindung in beiden Richtungen auch eingeschränkt möglich", so Polizeisprecher Abbenseth.

Der Durchgangsverkehr auf der B5 wird wegen der Sperrungen zwischen 7.35 Uhr und 9.40 Uhr sowie zwischen 10.45 Uhr und 11.45 Uhr gestoppt.

Der Durchgangsverkehr auf der Bramfelder Chaussee wird wegen der Sperrungen zwischen 7.45 Uhr und 10 Uhr sowie zwischen 11 Uhr und 11.55 Uhr nicht möglich sein.

Keine Durchfahrt gilt zudem auf den Straßen Berner Heerweg/Farmsener Landstraße und Meiendorfer Weg zwischen 7.55 Uhr und 12 Uhr.

Lohbrügge/Mümmelmannsberg/Billstedt/Hamm

Auch im Bereich Lohbrügge/Mümmelmannsberg/Billstedt/Hamm sollten Autofahrer von 9.45 Uhr bis 14 Uhr viel Geduld mitbringen.

Zudem ist die B5 zwischen Kandinskyallee und Reinbeker Redder nur einspurig je Richtung befahrbar. Anlieger erreichen das Viertel über den Steinbeker Grenzdamm und die Straße Mümmelmannsberg.

Die Rennstecke kann im Verlauf des Rings 2 in beiden Richtungen an der Horner Rampe gequert werden.

Kreis Stormarn

Vom Radrennen tangiert sind Ahrensburg, Großhansdorf, Hoisdorf, Lütjensee, Grönwohld, Linau, Hohenfelde, Reinbek und Glinde.

Die A1/B404 und die A24 werden durch die Cyclassics jedoch nicht beeinträchtigt.

Zudem ist der S-Bahnhof Ahrensburg über die Hamburger Straße und Stormarnstraße erreichbar.

In den auf der Strecke liegenden Ortschaften kommt es von 8 bis 10.30 Uhr und von 11.15 bis 12.10 Uhr zu Sperrungen.

Alle Einschränkungen in Stormarn zusammengefasst

Kreis Herzogtum Lauenburg

Die von der Strecke umfahrenen Gebiete sind nach Angaben der Polizei über die Anschlussstellen der Kraftfahrstraßen erreichbar.

Der S-Bahnhof Aumühle kann nur über die Dora-Specht-Allee angefahren werden.

In den auf der Strecke liegenden Ortschaften kommt es von 8.15 bis 10.30 Uhr und von 11.15 bis 13.20 Uhr zu Sperrungen.

Elmshorn/Uetersen/Pinneberg/Wedel